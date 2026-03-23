Кубинец в условиях дефицита бензина заправляет автомобиль углём

Дата загрузки: 2026-03-24
Топливный кризис на Кубе заставил механика из городка Агуакате проявить смекалку. Теперь его старенький Fiat работает на древесном угле.
Хуан Карлос Пино из подручного материала сделал газогенератор и подключил его к автомобилю. Газогенераторные установки были популярны в начале прошлого века и особенно во время и после Второй мировой войны, когда бензин был на вес золота.
Хуан получил знания о газогенераторах ещё в юности – от своего дяди-механика.
[Хуан Карлос Пино, механик]:
«Эта технология всегда привлекала моё внимание. Но я не внедрял это, поскольку не было необходимости. Теперь, в условиях нынешнего топливного кризиса, я решил посмотреть, что получится, поскольку древесный уголь у нас есть. Его легко здесь достать».
Древесный уголь горит в герметично закрытом баллоне из-под газа. Фильтром служит пластиковая бутылка, заполненная старой одеждой. Остальные детали устройства сделаны из металлолома.
Механик считает, что двигатель «фиата» не пострадает. Машина проехала на таком топливе уже 85 километров.
[Хуан Карлос Пино, механик]:
«Лично я предпочитаю бензин, поскольку это удобнее. Это нормальное топливо. Но мне будет трудно убрать угольную установку, потому что мне как ребёнок».
Хуан с энтузиазмом показывает соседям самодельный газогенератор и рассказывает, как всё устроено. Один местный житель – тоже автомеханик, говорит, что при виде такой установки потерял дар речи и не против тоже перейти на уголь.
Ну а Хуан говорит, что готов сделать такие устройства для всех желающих.
