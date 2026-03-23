Кубинец в условиях дефицита бензина заправляет автомобиль углём

Топливный кризис на Кубе заставил механика из городка Агуакате проявить смекалку. Теперь его старенький Fiat работает на древесном угле.

Хуан Карлос Пино из подручного материала сделал газогенератор и подключил его к автомобилю. Газогенераторные установки были популярны в начале прошлого века и особенно во время и после Второй мировой войны, когда бензин был на вес золота.

Хуан получил знания о газогенераторах ещё в юности – от своего дяди-механика.

[Хуан Карлос Пино, механик]:

«Эта технология всегда привлекала моё внимание. Но я не внедрял это, поскольку не было необходимости. Теперь, в условиях нынешнего топливного кризиса, я решил посмотреть, что получится, поскольку древесный уголь у нас есть. Его легко здесь достать».

Древесный уголь горит в герметично закрытом баллоне из-под газа. Фильтром служит пластиковая бутылка, заполненная старой одеждой. Остальные детали устройства сделаны из металлолома.

Механик считает, что двигатель «фиата» не пострадает. Машина проехала на таком топливе уже 85 километров.

«Лично я предпочитаю бензин, поскольку это удобнее. Это нормальное топливо. Но мне будет трудно убрать угольную установку, потому что мне как ребёнок».

Хуан с энтузиазмом показывает соседям самодельный газогенератор и рассказывает, как всё устроено. Один местный житель – тоже автомеханик, говорит, что при виде такой установки потерял дар речи и не против тоже перейти на уголь.

Ну а Хуан говорит, что готов сделать такие устройства для всех желающих.

