Двое лыжников погибли и пятеро пострадали в результате схода лавины в Италии

Двое лыжников погибли и пятеро пострадали в результате схода лавины в горах на севере Италии. Инцидент произошёл в долине Валь-Риданна в регионе Трентино – Альто-Адидже.

Крупная лавина сошла на высоте 2400 метров на горе в Центральных Восточных Альпах у границы с Австрией. Ширина движущейся снежной массы с камнями и льдом достигала 150 метров, длина – нескольких сотен метров.

Во время происшествия на склоне находились 25 лыжников. Большинство из них не попали под лавину.

На место бедствия вылетели шесть вертолётов. Также был создан базовый лагерь для координации спасательных работ. В операции задействовали 80 сотрудников горноспасательной службы, полиции и пожарной охраны. Также к поиску людей привлекли служебных собак.

Больницы в Больцано, Мерано, Брессаноне и австрийском Инсбруке были приведены в состояние повышенной готовности.

Незадолго до происшествия в этом же регионе под лавиной погиб польский турист.

