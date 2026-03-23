Дата загрузки: 2026-03-24

В Словакии повысят цены на дизель для «топливных туристов»

Словакия объявила войну так называемому «топливному туризму». Правительство одобрило постановление, разрешающее автозаправочным станциям устанавливать более высокие цены на дизель для автомобилей с иностранными номерами. Это происходит на фоне глобального роста цен на энергоносители из-за военной операции США в Иране.

Ранее на этой неделе нефтеперерабатывающая компания Slovnaft сообщила, что в некоторых северных районах на границе с Польшей резко увеличились закупки дизеля. Это произошло после того, как на словацкой стороне снизили цены.

Меру по установлению более высоких цен для иностранцев предложил премьер-министр Роберт Фицо. Он заявил, что водители заправляют не только баки автомобилей, но и набирают топливо в другие ёмкости. Это привело к дефициту дизеля.

Верхний предел цены для иностранцев в постановлении не указан. При этом автозаправочные станции смогут ограничивать продажу для жителей других стран в пределах полного бака и десяти дополнительных литров.

Ранее в этом месяце Венгрия ввела ограничения на повышение цен на топливо для граждан страны. В Польше крупнейшая нефтяная компания Orlen снизила наценку на топливо, чтобы смягчить последствия роста цен для потребителей, а немецкая полиция проверяет машины, которые следуют из Польши, чтобы убедиться, что люди не везут слишком много бензина для перепродажи.

