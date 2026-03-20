Европа пытается смягчить последствия резкого роста цен на энергоносители

Европейские лидеры собрались на саммите в Брюсселе, чтобы найти пути смягчения нового скачка цен на энергоносители на фоне войны вокруг Ирана и ударов по нефтегазовой инфраструктуре на Ближнем Востоке.

С 10 по 20 марта нефть марки Brent после отката ниже 91 доллара за баррель снова пошла вверх. 19 марта цены поднялись выше 119 долларов, а рынки отреагировали ростом цен на газ в Европе, падением фондовых рынков и новыми опасениями по поводу инфляции и рисков для экономики.

По итогам встречи лидеры ЕС поручили Еврокомиссии подготовить срочные меры поддержки: от снижения налогов на электроэнергию до более гибкого предоставления госпомощи странам блока.

После удара Израиля 18 марта по иранской части газового месторождения Южный Парс и газоперерабатывающим объектам на юге страны, Иран нанёс ответные удары по энергетической инфраструктуре стран Персидского залива.

Иранские ракеты ударили по промышленному городу Рас-Лаффан в Катаре, где расположен крупнейший в мире комплекс по производству СПГ. В Саудовской Аравии иранский беспилотник упал на НПЗ SAMREF в Янбу, а баллистическая ракета была перехвачена на подлёте к городу. В ОАЭ после падения обломков перехваченных ракет был закрыт газовый объект в Хабшане. А в Кувейте иранские удары беспилотниками вызвали пожары на двух НПЗ.

Между тем, Израиль продолжил атаки по военной инфраструктуре Ирана, включая пусковые ракетные установки и военно-морские объекты в Каспийском море.

Резкий рост цен на энергоносители усиливает опасения по поводу инфляции. Кроме того, возросла вероятность повышения процентных ставок в преддверии заседаний Европейского центрального банка и Банка Англии.

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

При этом с начала военной операции в отношении Ирана в конце февраля цены на газ в Европе подскочили более чем на 60%.

Короткая ссылка на эту страницу: