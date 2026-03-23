На Гавайи обрушилось сильнейшее за 20 лет наводнение

На Гавайях эвакуируют жителей из-за самого сильного наводнения в регионе более чем за 20 лет. Сильные дожди обрушились на почву, уже и так перенасыщенную влагой после зимнего шторма неделю назад.

Сильно пострадало северное побережье острова Оаху, на котором расположена столица штата – Гонолулу. Оно популярно у серфингистов.

К северу от Гонолулу предписание эвакуироваться получили 5500 человек.

На острове Мауи также предписали эвакуироваться жителям некоторых районов Лохайны, которая всё ещё приходит в себя после смертоносного лесного пожара 2023 года.

Городским службам помогают бойцы Национальной гвардии Гавайев. Спасли уже 230 человек, оказавшихся в затруднительном положении из-за потопа.

