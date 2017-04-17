Календарь Pirelli 2017: звёзды Голливуда без ретуши

Звезды Голливуда без грима и фотошопа. Мультимедиа Арт Музей в Москве представляет снимки из календаря Pirelli. Каждый год над изданием работают лучшие фотографы мира.

Автор этих чёрно-белых кадров – немец Питер Линдберг. Его трижды выбирали для работы над проектом.

На снимках — 14 актрис, среди которых — и молодые звезды Руни Мара и Леа Сейду, и королевы сцены Николь Кидман и Пенелопа Крус.

[Ольга Свиблова, куратор выставки]:

«Он снимает этих киноактрис очень крупным планом. Многие из них — актрисы, когда мы говорим о возрасте и мудрости. То есть они уже далеки от тех идеалов бесконечной и вечной юности. Они показаны без грима. Надо быть великим Питером Линдбергом, чтобы они «дали свои лица», чтобы они комфортно себя чувствовали во время съёмки».

Одни из самых эффектных кадров – с актрисой Джулианной Мур. На 56-летней звезде — минимум макияжа.

[Ольга Свиблова, куратор выставки]:

«Мы не боимся её веснушек. Её тело прекрасно, несмотря на то, что мы понимаем, что это тело зрелой женщины. А Джулиан Мур до сих пор играет роли, где она соблазнительна всегда».

Календарь Pirelli — элитное арт-издание. Выходит ограниченным тиражом и распространяется среди привилегированного круга. Купить его можно разве что на аукционе. Увидеть снимки вживую для широкой публики — редкая возможность.

[посетительница]:

«Здесь у каждой героини, в каждой фотографии можно увидеть какое-то настроение, какую-то глубину. Для раздумий пищу это даёт больше, чем идеальный глянец. От него уже все устали». [посетительница]:

«Когда ты смотришь что-то с фотошопом, сразу возникает чувство неполноценности. А здесь ты понимаешь, что это такие же женщины, как и мы. Тем более возраст совпадает. Посмотрите, какая прелесть. Даже изъяны кожи ничуть не мешают. А я даже не знала, что они у нее есть». [посетитель]:

«Интересно. Например, когда они без макияжа, очень четко выражены глаза. Глаза в принципе передают их натуру, а когда они для глянцевых журналов накрашены, то у них глаза немного замылены».

Выставка продлится до середины мая.