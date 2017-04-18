20 тысяч человек участвовали в «Красочном забеге» в Париже

[участница забега]:
«Это здорово. Люди могут пообщаться и открыть для себя Париж в ином ракурсе».
Пятикилометровый маршрут лежит вдоль Сены. В пути бегуны вдруг попадают в облака яркого порошка – то жёлтого, то зелёного. А у финиша участников забега ждёт буйство красок. Их осыпают порошками самых разных цветов.
Первым финишировал бегун из Шотландии по имени Джек. Следом пришёл его брат.
[Джек, участник забега]:
«Просто замечательно, всё отлично».
[Марк, участник забега]:
«Париж потрясающий!»
По данным организаторов, в забеге участвовали 20 тысяч человек. Мероприятие назвали «самым красочным в мире пятикилометровым кроссом».
Закончился кросс вечеринкой у Эйфелевой башни. Тут также не жалели цветного порошка.