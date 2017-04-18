18 апреля 2017

20 тысяч человек участвовали в «Красочном забеге» в Париже

| 0
Тысячи человек собрались в центре Парижа, чтобы совершить «Красочный забег». Цель – не победить, а хорошенько повеселиться. Участвуют в кроссе от мала до велика. Причём не только местные жители, но и туристы.

[участница забега]:
«Это здорово. Люди могут пообщаться и открыть для себя Париж в ином ракурсе».

Пятикилометровый маршрут лежит вдоль Сены. В пути бегуны вдруг попадают в облака яркого порошка – то жёлтого, то зелёного. А у финиша участников забега ждёт буйство красок. Их осыпают порошками самых разных цветов.

Первым финишировал бегун из Шотландии по имени Джек. Следом пришёл его брат.

[Джек, участник забега]:
«Просто замечательно, всё отлично».

[Марк, участник забега]:
«Париж потрясающий!»

По данным организаторов, в забеге участвовали 20 тысяч человек. Мероприятие назвали «самым красочным в мире пятикилометровым кроссом».

Закончился кросс вечеринкой у Эйфелевой башни. Тут также не жалели цветного порошка.

20 тысяч человек участвовали в «Красочном забеге» в ПарижеПротесты в Париже: полицейский застрелил китайцаЕвропейский спутник будет отслеживать состояние суши ЗемлиСоциалисты Франции выбрали своего кандидата на пост президентаРедкая выставка живописца Яна Вермеера открылась в ЛувреКакие фильмы вошли в конкурсную программу Каннского кинофестиваля?Лидеры четырёх стран ЕС выбрали курс развития ЕвросоюзаКандидата в президенты Франции обвинили в растратеПраймериз социалистов во Франции: лидирует Бенуа АмонНа крыше парижского небоскрёба открылся каток

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *



 
© 2002-2016 New Tang Dynasty Television. Все права защищены.
Любое использование статей, содержащих видео, текстовые или фото материалы, в сети Интернет допускается только при наличии открытой для поисковых систем гиперссылки на страницу с исходным материалом, который был использован.