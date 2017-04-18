20 тысяч человек участвовали в «Красочном забеге» в Париже

[участница забега]:

«Это здорово. Люди могут пообщаться и открыть для себя Париж в ином ракурсе».

Тысячи человек собрались в центре Парижа, чтобы совершить «Красочный забег». Цель – не победить, а хорошенько повеселиться. Участвуют в кроссе от мала до велика. Причём не только местные жители, но и туристы.

Пятикилометровый маршрут лежит вдоль Сены. В пути бегуны вдруг попадают в облака яркого порошка – то жёлтого, то зелёного. А у финиша участников забега ждёт буйство красок. Их осыпают порошками самых разных цветов.

Первым финишировал бегун из Шотландии по имени Джек. Следом пришёл его брат.

[Джек, участник забега]:

«Просто замечательно, всё отлично». [Марк, участник забега]:

«Париж потрясающий!»

По данным организаторов, в забеге участвовали 20 тысяч человек. Мероприятие назвали «самым красочным в мире пятикилометровым кроссом».

Закончился кросс вечеринкой у Эйфелевой башни. Тут также не жалели цветного порошка.