Россияне устали экономить: продажи у туроператоров возросли вдвое

После двух лет кризиса россияне устали экономить на отдыхе. Туроператоры сообщают о высоком спросе на зарубежные поездки.

Майские праздники — традиционная репетиция летнего отдыха. Нынешний объем продаж превышает прошлогодние показатели в два раза. Лидируют пляжные направления: Турция, Греция и Кипр. Жители регионов за Уралом выбирают Таиланд.

[Майя Ломидзе, директор Ассоциации туроператоров России]:

«Мы видим сумасшедшую динамику по Турции, которая повышает даже динамику 2014 года. У некоторых операторов — даже 2013 года. Я напомню, это были самые успешные годы для турецкого направления на нашем рынке… Такую же позитивную активность мы видим и в других средиземноморских направлениях».

Между тем после введения санкций и запрета сотрудникам силовых структур посещать заграничные курорты россияне стали чаще отдыхать в странах СНГ. В лидерах — Абхазия. В прошлом году её посетили более четырёх миллионов человек.

[Майя Ломидзе, директор Ассоциации туроператоров России]:

«И Армения показывает значительный прирост, и Азербайджан. Активизировался Узбекистан, хотя там — прирост, не соответствующий реальному потенциалу страны. В силу того, что он дешевый внутри, но очень дорогой перелёт. Узбекистан пока недостаточно у нас раскручен».

На внутрироссийские курорты же значительного притока туристов не ожидают. Цены на них выросли по сравнению с прошлым годом на 20%, сравнявшись с зарубежными турами.

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«В деревню поедем на все лето, скорее всего. Сложно очень финансово». [прохожие]:

«Турция и Египет, как всегда. Самое простое». [прохожие]:

«Европа. Хорватия, Черногория, что-то в этом роде. Сервис, красота, природа, море. Люди там другие. В Хорватии, например, многие с нами по-русски разговаривают».

С 2013 года рынок выездного туризма России сократился на 40%. В прошлом году за рубежом отдохнуло 32 миллиона человек.