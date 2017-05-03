Решение Мадуро вызвало критику оппозиции и новые протесты

Оппозиционные депутаты Венесуэлы, которые составляют большинство в парламенте, раскритиковали решение президента Николаса Мадуро создать Учредительное собрание. По их словам, это попытка избежать досрочных выборов, к которым призывает оппозиция.

Учредительное собрание, или Конституционная ассамблея, имеет полномочия изменять конституцию. 20 лет назад предшественник Мадуро Уго Чавес тоже пошёл на такой шаг, чтобы переписать главный закон страны и консолидировать власть.

Разница лишь в том, что Чавес пользовался широкой поддержкой населения. А Мадуро сталкивается с постоянными протестами из-за рекордной инфляции и нехватки продуктов питания.

[Фредди Гуэвара, оппозиционный депутат]:

«Конечно, если бы он действительно хотел решить структурные проблемы в стране, то мы бы поддержали созыв Учредительного собрания. Но это не созыв Учредительного собрания. В лучшем случае, это попытка создать в стране новый парламент».

О созыве Учредительного собрания Мадуро объявил в понедельник. Это вызвало недовольство не только в Венесуэле, но и в других латиноамериканских странах.

[Эральдо Муньос, министр иностранных дел Чили]:

«Пока мы знаем только то, что Конституционная ассамблея будет сформирована не путём всеобщего голосования, а скорее будет представлять определённые социальные слои. И её главной задачей будет роспуск парламента, который был избран народом Венесуэлы. Ситуация в Венесуэле и так не простая. А теперь она станет ещё более серьёзной и сложной». [Хорхе Кирога Рамирес, бывший президент Боливии]:

«Николас Мадуро сказал, что с общественными советами в кубинском стиле он распустит конгресс, губернаторов, и больше проводить выборы не будет. Это же переворот. Министры иностранных дел Организации американских государств должны провести встречу. Международное сообщество должно выступить против этого».

Тем временем, на улицах Каракаса продолжаются протесты. После заявления Мадуро они стали ещё ожесточённее. Демонстранты строят на дорогах баррикады, забрасывают полицейских камнями и вступают в стычки.

Народные выступления продолжаются в Венесуэле около месяца. Уже погибло почти 30 человек. Около 400 получили ранения. Ещё сотни были арестованы.