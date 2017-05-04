В Малое Магелланово Облако заглянули сквозь межзвёздную пыль

Учёные смогли заглянуть сквозь межзвёздную пыль внутрь галактики Малое Магелланово Облако. В этом им помог телескоп VISTA, который установлен в Европейской южной обсерватории в Чили.

Телескоп работает в инфракрасном диапазоне, поэтому ему не мешают огромные облака межзвёздной пыли. Благодаря этому он смог сделать самоё чёткое изображение галактики с высочайшим разрешением.

Телескоп VISTA создал снимок размером 1,6 гигапикселя. Гигантское изображение вмещает несколько миллионов звёзд.

Малое Магелланово Облако – это карликовая галактика и спутник Млечного пути. Она находится примерно в 200 тысячах световых лет от него. Галактику очень хорошо видно на звёздном небе в Южном полушарии Земли. Она входит в одну систему с Большим Магеллановым Облаком.

Близость расположения Магеллановой Системы позволит астрономам изучать процесс формирования и эволюции звёзд. Они планируют составить карту звёздообразования Магеллановых облаков в трёх измерениях и с учётом развития во времени.

Изображение телескопа VISTA уже принесло учёным новое открытие. Они выяснили, что большинство звёзд Малого Магелланова Облака намного моложе звёзд в соседних с нами галактиках более крупного размера. Астрономы надеются сделать ещё много других открытий.

Европейская южная обсерватория – это международная исследовательская организация. В неё входят 16 стран.