Британский принц Филипп уйдёт на покой

Британский принц Филипп, герцог Эдинбургский, осенью отойдёт от дел. Об этом 4 мая сообщил Букингемский дворец.

Церемониальные обязанности муж королевы Елизаветы II перестанет исполнять ввиду преклонного возраста. В июне ему исполнится 96 лет. В заявлении дворца говорится, что принц не будет принимать приглашений, но время от времени всё же может посещать некоторые мероприятия.

На приёме в Лондоне в ответ на сожаления одного из подданных в отношении его ухода принц пошутил, что просто не может больше подолгу стоять. К слову, почти треть прошлого года принц провёл, участвуя в официальных мероприятиях.

До того как Букингемский дворец сделал своё заявление, в нём проводили встречу старшего обслуживающего персонала королевской семьи, и тему совещания не разглашали. В СМИ появились слухи о том, что со здоровьем монархов что-то не так. Позже источник из приближенных сообщил, что причин для беспокойства нет.

Прохожие на улицах Лондона говорят, что будут скучать по принцу Филиппу.

[Энн Хатт, британка]:

«Много лет он хорошо служил. Думаю, он заслуживает отдыха от общественной жизни. По-моему, он замечательный человек». [Петер, британец]:

«Он проделал замечательную работу. Они оба. Он отходит, но Королева остаётся, и по сути ничего не меняется».

Принц Филипп также — любитель публично пошутить, порой — не очень политкорректно.

[Клем Коллинс, турист из Австралии]:

«Принц Филипп много лет усердно трудился, иногда поступал неоднозначно. Он никогда не стеснялся высказывать своё мнение. Несколько раз СМИ обрушивались на него с критикой. Некоторая критика была оправданной, некоторая — нет. Тем не менее, думаю, он проделал хорошую работу». [Джорджина Уиттэкер, британка]:

«Это был просто вопрос времени. Вообще, я его поклонница. Грустно видеть, что он уходит. Порой он очень забавно высказывался». [Энн Хатт, британка]:

«В его возрасте это действительно становится утомительным. А насчёт его наследия… Надеюсь, у его внуков такое же хорошее чувство юмора, как у него».

Герцог Эдинбургский — рядом с королевой все 65 лет её пребывания на троне. В ноябре они будут праздновать платиновую свадьбу — 70 лет брака. Королеве 91 год, и она продолжает исполнять свои монаршие обязанности.