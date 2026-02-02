Венецианский карнавал посвятили Олимпийским играм

Предстоящая Олимпиада в Италии вдохновляет участников Венецианского карнавала. Некоторые надели наряды в соответствующей тематике и даже..
Предстоящая Олимпиада в Италии вдохновляет участников Венецианского карнавала. Некоторые надели наряды в соответствующей тематике и даже изготовили гигантскую золотую медаль. Именно такую награду они желают получить итальянским атлетам.
В этом году карнавал проходит под лозунгом «Олимп: у истоков игры». Он посвящён спорту и древней мифологии.
[Ромео, участник карнавала]:
«Олимпийские игры представляют весь мир, все нации. Так же и карнавал охватывает весь мир, и весь мир любит Венецианский карнавал».
Как обычно, на карнавал приехали тысячи людей со всей Италии и из других стран.
[Роберта Чиани, туристка из Италии]:
«Нас всегда интриговал карнавал, и в этом году мы решили в нём поучаствовать. За неделю сами сшили костюмы из того, что нашли среди старых вещей, хотя и не умеем шить. Но это было весело».
Зимняя Олимпиада в Милане и Кортине пройдёт с 6 по 22 февраля. А Венецианский карнавал продлится до 17 февраля. В программу включены балы-маскарады, уличные представления и регата гондол по Гранд-каналу.
