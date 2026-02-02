Венецианский карнавал посвятили Олимпийским играм

Предстоящая Олимпиада в Италии вдохновляет участников Венецианского карнавала. Некоторые надели наряды в соответствующей тематике и даже..

Предстоящая Олимпиада в Италии вдохновляет участников Венецианского карнавала. Некоторые надели наряды в соответствующей тематике и даже изготовили гигантскую золотую медаль. Именно такую награду они желают получить итальянским атлетам.

В этом году карнавал проходит под лозунгом «Олимп: у истоков игры». Он посвящён спорту и древней мифологии.

[Ромео, участник карнавала]:

«Олимпийские игры представляют весь мир, все нации. Так же и карнавал охватывает весь мир, и весь мир любит Венецианский карнавал».

Как обычно, на карнавал приехали тысячи людей со всей Италии и из других стран.

[Роберта Чиани, туристка из Италии]:

«Нас всегда интриговал карнавал, и в этом году мы решили в нём поучаствовать. За неделю сами сшили костюмы из того, что нашли среди старых вещей, хотя и не умеем шить. Но это было весело».

Зимняя Олимпиада в Милане и Кортине пройдёт с 6 по 22 февраля. А Венецианский карнавал продлится до 17 февраля. В программу включены балы-маскарады, уличные представления и регата гондол по Гранд-каналу.

