В Турции перевернулся автобус: девять погибших

По меньшей мере, девять человек погибли, ещё 26 пострадали в результате аварии пассажирского автобуса в турецкой..

Дата загрузки: 2026-02-02

По меньшей мере, девять человек погибли, ещё 26 пострадали в результате аварии пассажирского автобуса в турецкой Антальи.

Автобус следовал из Текирдага в Анталью. В нём ехало 34 человека. Авария произошла около 10 часов утра по местному времени.

[пассажир]:
«Мы ехали в Анталью из Ыспарты. На дороге был туман. Водитель ехал очень быстро. Когда мы подъехали к повороту, он не вписался. Сначала нас перевернуло на бок, и мы заскользили. Затем автобус зацепился за ограждение, и нас вместе с другими пассажирами отбросило вниз».

На место происшествия прибыли спасатели, а также губернатор провинции Анталья.

[Хулуси Сахин, губернатор Антальи]:
«Детали аварии будут установлены позже в ходе технического расследования, но, как видите, идёт дождь, земля мокрая. В тот момент также был туман. Однако это не место для превышения скорости; это перекрёсток. Похоже, автобус въехал на перекресток на очень высокой скорости. Всё это прояснится на более поздних этапах».

Как сообщается, семеро пострадавших находятся в критическом состоянии. Двоим из них пришлось ампутировать ногу и руку.

Любое использование статей, содержащих видео, текстовые или фотоматериалы, запрещено без согласования с администрацией сайта.
