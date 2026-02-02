Самую подробную карту тёмной материи создали учёные Даремского университета

Эти призрачные огни, рассыпанные по ночному небу, – первая самая подробная карта тёмной материи, распространённой по Вселенной. Её нельзя увидеть ни в один телескоп. Она не излучает, не отражает и не поглощает свет. Однако обладает массой, а значит – оказывает гравитационное воздействие.

Именно это свойство исследователи из Даремского университета использовали, чтобы составить свою карту. Для этого изучили, как гравитация тёмной материи искривляет свет более далёких галактик, находящихся за ней.

Измеряя направление и силу этого искажения почти в миллионе галактик, астрономы могут определить, где находится тёмная материя и сколько её там должно быть.

Исследование проводилось с использованием данных космического телескопа Джеймса Уэбба.

[Гэвин Лерой, сотрудник Даремского университета]:

«Мы создали самую подробную карту тёмной материи для небольшого участка Вселенной. Темная материя – это невидимый архитектор Вселенной. Но, несмотря на то, что она невидима, мы можем наблюдать её косвенно через её воздействие на звёзды на заднем плане, и в частности, через её гравитацию».

Сравнивая карты тёмной материи с распределением галактик, исследователи обнаружили поразительное совпадение: везде, где есть обычная материя, присутствует и тёмная.

Это подтверждает давнюю теорию о том, что тёмная материя не рассеяна случайным образом. Вместо этого она тесно связана со структурой всего, что мы можем видеть.

Тёмная материя остаётся одной из величайших загадок физики. Хотя она составляет большую часть материи во Вселенной, учёные до сих пор не знают, из чего она состоит. Она проходит сквозь обычную материю, не оставляя следа. И всё же без неё Вселенная, какой мы её знаем, не могла бы существовать.

[Ричард Мэсси, профессор Даремского университета]:

«Мы просто не имеем ни малейшего представления о том, что это такое. Это самое распространённое вещество во Вселенной, оно постоянно проходит сквозь нас, но просто игнорирует нас и продолжает жить своей жизнью».

Более ранние карты тёмной материи создавали с использованием наземных телескопов или космического телескопа Хаббл. По сравнению с ними, эта последняя версия показывает новые области с гораздо более чёткой фокусировкой.

