Красота природы и гуманизм: международный фотоконкурс NTD прошёл в Нью-Йорке

Дата загрузки: 2026-02-02

В Нью-Йорке объявили победителей 5-го Международного фотоконкурса, который организовал телеканал NTD. Красивые пейзажи, гуманизм и вдохновляющие мгновения жизни – такие темы отразили в своих работах участники конкурса.

Фотографы из 24 стран прислали более 2000 фотографий. В финал отобрали 186 работ.

В категории «Общество и человечность» золотую награду присудили Адриану Юю из Гонконга. Его работа называется «Мир нуждается в истине, доброте и терпении». У Адриана более чем 20-летний опыт работы с фотографией.

[Адриан Юй, победитель конкурса]:
«Международный фотоконкурс NTD охватывает широкий спектр тем, включая пейзажи и гуманизм. Темы очень разнообразны, что открыло много простора для моего воображения».

Серебро в этой же категории получила фотограф из США Джина Поттингер. Её работа называется «Проливной дождь». (черный мальчик ловит дождь ладошкой)

[Джина Поттингер, победительница конкурса]:
«Каждый фотограф, участвующий в этом конкурсе, участвует в хорошем начинании, запечатлевая в своих фотографиях то, что создал Бог. Мы, люди, а также животные и вся природа созданы Богом, живём в этом мире и ценим его. И думаю, Бог этому рад».

В категории «Пейзаж и природа» золотая награда досталась фотографу из Мьянмы за работу «Ночной вид древнего Багана».

Серебро присудили тайваньцу Мину Лунь Цзаю за фотографию под названием «Мёртвые деревья на сухой земле». Жена и дочь фотографа приехали вместе с ним, чтобы его поддержать.

[Мин Лунь Цзай, победитель конкурса]:
«Я очень ценю семейную жизнь и возможность гулять с детьми, вместе наслаждаться природой и позволять им соприкоснуться с ней. Видя что-то прекрасное, мы можем вместе это запечатлеть посредством фотографии».

Участники конкурса отмечают, что он хорошо организован.

[Джо Фламини, финалист конкурса]:
«Это замечательно. Телеканал NTD проделал отличную работу, собрав вместе фотографов со всего мира – любителей и профессионалов. Я рад возможности участвовать в этом конкурсе и учиться у других».

[Билл Се, финалист конкурса]:
«Качество работ на этом фотоконкурсе очень высокое. Я приятно удивлён, что здесь столько фотографий».

Цель конкурса – возродить истинное предназначение фотографии: что достойно снимков и какие послания фотография должна нести в мир.

Мероприятие состоялось в клубе «Салмагунди».

