Как живёт единственная собака на австралийском острове Рождества

Пятилетняя Шило – единственная собака, живущая на острове Рождества. Её собратьям здесь быть строго запрещено из-за экологических правил. Так власти пытаются сохранить хрупкую экосистему острова, которая включает много уникальных видов, обитающих только здесь.

Шило прибыла сюда как собака-помощник, став всеобщей любимицей.

[Таня Сехонвальд, социальный работник]:

«Дело в том, что её здесь очень ждут».

Она приносит особую радость местным школьникам.

[Таня Сехонвальд, социальный работник]:

«Когда проезжают автобусы, дети машут из окна: «Шило!». Это стало уже привычным делом».

Собаку водят не только в школу, но и в дом престарелых.

[Рату Разад, социальный работник]:

«Это знаменитый собачник на острове Рождества. Раньше у него было семь собак».

Местные жители также могут записаться на прогулки с Шило через онлайн-очередь. Ниша и Дэн пользуются этой возможностью.

[Ниша Копли, местная жительница]:

«Она проявляет безусловную любовь, хотя мы для неё чужие. Она сидит рядом, прижимается к тебе и смотрит на тебя своими большими глазами».

Для жителей острова её присутствие значит гораздо больше, чем просто общение.

[Таня Сехонвальд, социальный работник]:

«Эмоциональная поддержка, которую получаешь от животного, гораздо сильнее, чем от курицы или ящерицы, и я думаю, это очевидно по отзывам».

