Водный мотоцикл Мэрайи Кэри и пальто Шер: вещи музыкантов выставят на аукционе

Около 50 личных вещей знаменитых музыкантов выставят на аукцион.

Торги проводят в рамках недели Грэмми, на которой Мэрайя Кэри получит звание Человека года по версии MusiCares.

Сама певица пожертвовала для торгов два довольно крупных лота.

[Мартин Нолан, директор и соучредитель Julien’s Auctions]:

«Розовый Кадиллак, на котором она записывала все свои песни из Вегаса, из её резиденции в Вегасе, и водный мотоцикл – это особенные вещи, полученные непосредственно от неё. Они какое-то время были у нас в хранилище, и Мэрайя наконец решила с ними расстаться».

Пожертвования на аукцион MusiCares внесли и другие артисты. Среди них Джастин Бибер, Эминем, Оливия Родриго, Тейлор Свифт и Леди Гага.

[Мартин Нолан, директор и соучредитель Julien’s Auctions]:

«Есть такие вещи, как пальто Шер из недавнего шоу «Субботним вечером в прямом эфире». Она была там с Арианой Гранде. Она пожертвовала пальто, которое надевала».

Ожидается, что за некоторые лоты заплатят от 250 до 500 тысяч долларов. Впрочем, на аукционе можно будет найти и предметы, которые стоят всего несколько тысяч. Среди них подписанные кружки Сабрины Карпентер или шляпы участниц музыкальной группы KATSEYE.

[Мартин Нолан, директор и соучредитель Julien’s Auctions]:

«Вполне вероятно, что KATSEYE ждёт фантастическое будущее, группа добьётся огромного успеха на мировой арене, но здесь у вас есть уникальная возможность, если вы участвуете в аукционе, завладеть чем-то по доступной цене».

Аукцион пройдёт в офисе премии «Грэмми» в Санта-Монике. Но ставки можно будет сделать через веб-сайт Julien’s Auctions.

Все средства направят организации MusiCares, которая занимается поддержкой молодых исполнителей.

