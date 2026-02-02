Колумбийцы массово выходят на рыбалку в сезон миграции рыбы

fb pixel
Колумбийцы, не теряя времени, закидывают сети в реку Магдалена. Сейчас здесь вверх по течению массово мигрирует..

Колумбийцы, не теряя времени, закидывают сети в реку Магдалена. Сейчас здесь вверх по течению массово мигрирует рыба, которая направляется на нерест. Это ежегодное явление длится с января по февраль, и люди стараются извлечь из него максимальную пользу.

[Джейсон Пескадор, рыбак]:
«Прошлый год был очень хорошим, и этот обещает быть таким же».

Для рыбака Виктора Сегуры хорошие уловы – это возможность погасить долги и закончить строительство дома.

[Виктор Сегура, рыбак]:
«В это время года мы хорошо зарабатываем, откладываем деньги и выплачиваем долги. Максимально используем этот шанс. В остальное время года мы работаем на стройке».

Рыболовство во время миграции рыбы стало для колумбийцев традицией, которая формирует культурную и экономическую динамику страны.

В удачный день рыбак может заработать почти 80 долларов, а за неделю – 550 долларов. Это размер минимальной месячной зарплаты в Колумбии.

Однако в последние годы рыбы стало меньше. Процветает браконьерство. На пути миграции появились препятствия.

[Луис Салинас, рыбак]:
«Больше всего вредят гидроэлектростанции и плотины, поскольку мешают миграции рыб. Они начинают путь в водно-болотных угодьях и направляются в определенное место, но гидроэлектростанции и плотины перекрывают им дорогу».

Магдалена берёт начало в Андах и впадает в Карибское море. Это самая главная и самая длинная река в Колумбии, которая протянулась на 1550 километров. Площадь её водосборного бассейна – 260 000 квадратных километров. Это крупнейшая горная река в Южной Америке.

