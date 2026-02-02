Трамп надеется на сделку с Ираном на фоне региональной напряжённости

Президент США Дональд Трамп отреагировал на заявления Верховного лидера Ирана по поводу возможного удара американской армии.

[журналист]:

«Сэр, что касается Ирана, Верховный лидер сегодня заявил, что нападение США может спровоцировать региональную войну».

[Дональд Трамп, президент США]:

«Почему бы ему этого не сказать? Конечно, он это сказал. Но у нас там, совсем рядом, находятся самые большие и мощные корабли в мире. Через пару дней, надеюсь, мы заключим сделку. Если сделки не будет, тогда мы узнаем, был ли он прав».

Это заявление Трамп сделал перед тем, как посетил свадьбу заместителя Главы аппарата Белого дома Дэна Скавино, которая прошла в его поместье Мар-а-Лаго.

На торжестве также присутствовали Илон Маск, министр обороны Пит Хегсет, министр внутренней безопасности Кристи Ноэм, генеральный прокурор Пэм Бонди и государственный секретарь Марко Рубио.

До этого в Пентагоне прошло закрытое совещание высокопоставленных американских и израильских военных чиновников. Его посетили председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Дэн Кейн и начальник штаба израильских вооружённых сил Эяль Замир. Они обсудили растущую напряжённость в отношениях с Тегераном.

В воскресенье министр обороны Израиля Исраэль Кац также встретился с Эялем Замиром в Израиле для оценки региональной безопасности и оперативной готовности вооружённых сил страны.

