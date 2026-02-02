fb pixel
Власти Венесуэлы освободили ещё девятерых политических заключённых

По меньшей мере, девять венесуэльцев, включая правозащитника Хавьера Тарасону, освободили из печально известного СИЗО в Каракасе...

По меньшей мере, девять венесуэльцев, включая правозащитника Хавьера Тарасону, освободили из печально известного СИЗО в Каракасе. Об этом сообщила местная неправительственная организация Foro Penal.

Это произошло после того, как временный президент Венесуэлы Дельси Родригес в пятницу представила новый закон об амнистии для сотен заключённых. Она также заявила, что столичный центр содержания под стражей Эль-Эликоиде, давно критикуемый правозащитниками, будет переоборудован в центр отдыха и социальных услуг.

Тарасону и других освобождённых держали именно там.

[Хавьер Тарасона, правозащитник]:
«Сейчас я испытываю огромную радость и счастье от возможности обнять свою мать. Я также хочу поехать домой и обнять своих детей, которые находятся в 900 километрах от меня».

Директора организации FundaRedes Хавьера Тарасону арестовали в июле 2021 года. Его обвинили в терроризме и заговоре за отслеживание предполагаемых нарушений со стороны колумбийских вооружённых группировок и венесуэльских военных вдоль общей границы двух стран.

[Хавьер Тарасона, правозащитник]:

«Я считаю, что Венесуэле необходимо примирение, необходимо воссоединение. Но воссоединение и примирение означают, что у тех восьми миллионов венесуэльцев, которые находятся за границей, будут условия для возвращения, а те, кто лишён свободы тем или иным образом, смогут добиться ускорения судебного процесса».

Между тем, семьи заключённых утверждают, что освобождения происходят слишком медленно. Так, по данным Foro Penal, с тех пор как власти объявили о новой серии освобождений в начале января, на свободу вышло около 300 человек. При этом ожидают освобождения ещё более 700 политических заключённых.

