Более 200 человек погибли при обрушении шахты по добыче колтана на востоке ДР Конго

Дата загрузки: 2026-02-02

Более 200 человек погибли в результате обрушения шахты по добыче колтана рядом с городом Рубайя на востоке Демократической Республики Конго. В числе жертв — женщины и дети. Известно также о 20 пострадавших. Причиной трагедии стал оползень, который сошёл после проливных дождей.

Это месторождение содержит 15% мировых запасов колтана. Его используют в производстве электроники. Руду здесь добывали кустарным способом и без соблюдения мер безопасности. Работникам платят по несколько долларов в день.

Место трагедии посетил назначенный повстанцами губернатор провинции Северное Киву. Он приостановил работы на руднике, а также распорядился переселить людей, которые построили временные жилища рядом с месторождением.

Правительство ДРК заявило, что в прошлом году запретило добычу полезных ископаемых в этом районе. Но с 2024 года шахта находится под контролем повстанцев из группировки М23. Они обложили горнодобывающую компанию налогами и, по оценкам экспертов, зарабатывают на этом примерно 800 000 долларов в месяц.

ООН обвиняет М23 в том, что она использует эти деньги на финансирование своей повстанческой деятельности, которую поддерживают власти соседней Руанды.

Между тем руководство группировки М23 заявляет, что цель повстанцев — свергнуть правительство ДРК и обеспечить безопасность конголезского этнического меньшинства тутси.

В прошлом году боевики в ходе стремительного наступления захватили обширные территории на востоке ДР Конго, богатые полезными ископаемыми.

