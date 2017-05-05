В Сингапуре празднуют 40-летие «Звёздных войн»

[Файсал, посетитель фестиваля]:

«Впервые я посмотрел этот фильм в семь лет – ещё в 77-ом. Поэтому и вся моя семья посмотрела сагу. Так что теперь все мы обожаем «Звёздные войны»». [супруга Файсала]:

«Он и дочь назвал в честь принцессы». [Файсал, посетитель фестиваля]:

«Я назвал дочку в честь принцессы. Так что её зовут Лея».

Космическая сага «Звёздные войны» отмечает в этом году своё 40-летие. Поклонники культовой киноэпопеи по всему миру празднуют это событие. В Сингапуре ему посвятили трёхдневный фестиваль.

Посетители фестиваля могут сфотографироваться рядом с любимыми героями. Здесь и Кайло Рен – внук Дарта Вейдера, и Чубакка – верный друг Хана Соло, и другие персонажи.

В рамках фестиваля также — световые и музыкальные шоу.

[посетитель фестиваля]:

«Всё замечательно. Музыка и освещение впечатляют».

Первый фильм «Звёздные войны» вышел на большой экран 25 мая 1977 года. Теперь он известен под названием «Эпизод IV: Новая надежда». При бюджете в одиннадцать миллионов долларов фильм заработал более 300 миллионов по всему миру только за время кинопроката.

Позже были сняты ещё шесть кинофильмов саги. В декабре выйдет восьмой эпизод «Последние джедаи». В прошлом году зрители увидели первый полнометражный спин-офф «Изгой-один». В настоящее время также идут съёмки фильма «Безымянный проект о Хане Соло». Премьера запланирована на март 2018-го.