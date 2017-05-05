В США спасают овощи от гибели в помойке

Вся эта зелень и овощи, выращенные на юге Лос-Анджелеса, могли оказаться на помойке. У них уже не очень товарный вид, и супермаркеты такую продукцию не закупают.

Однако местная благотворительная организация решила еду спасти. Она устроила праздник с бесплатными обедами. Добровольцы приготовили различные мексиканские блюда из грибов, помидоров, капусты и зелени. Благодаря этому 300 килограммов овощей не попали на помойку.

[Доминика Ярош, организатор благотворительного обеда]:

«Думаю, лет десять назад люди считали, что ненужные продукты можно лишь выбросить в мусорное ведро. Теперь они понимают, что речь идёт о совершенно свежих вкусных овощах, которые пропадают на фермах».

Активисты призывают и продавцов, и потребителей бережнее относиться к продуктам и не выбрасывать их без нужды.

[Доминика Ярош, организатор благотворительного обеда]:

«Это одна из главных экологических проблем современности. Но ведь у неё есть прекрасное решение. Мы можем просто всё это съедать».

Участники праздника восприняли идею организаторов с энтузиазмом.

[жительница Лос-Анджелеса]:

«Вообще, это здорово. Бывает, что вам что-то не нужно. Не выбрасывайте это, отдайте кому-нибудь или сами придумайте, как их использовать. Ведь этими ресурсами можно поделиться». [житель Лос-Анджелеса]:

«Думаю это просто супер, замечательно». [жительница Лос-Анджелеса]:

«Это интересная идея, особенно, если учесть избыток производства. Мы ведь можем потреблять меньше и лучше распределять ресурсы».

Бесплатные обеды приготовили на кухне благотворительной организации, которая проводит кулинарное обучение местных жителей. Территория, на которой выросли пожертвованные овощи, могла бы пустовать. Однако на ней сделали ферму.

Организаторы праздника надеются, что пищевых отходов в будущем не станет.