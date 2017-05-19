В память о принцессе Диане наградили 20 детей и подростков

Британские принцы Гарри и Уильям вручили специальную премию «Наследие». На награждение в Лондоне приехали 20 детей и подростков из разных стран мира. Благотворительный фонд Diana Award учредил эту награду к 20-летию со дня трагичной гибели принцессы Дианы.

В Великобритании знаменитую леди Ди называли «королевой людских сердец». Она посвятила свою жизнь благотворительности.

[принц Уильям]:

«Конечно, нам никогда не узнать, что сделала бы наша мама. Но мы с Гарри чувствуем, что её дух живёт в бесчисленных акциях сострадания и в героических поступках, на которые она вдохновляла других».

Лауреатами премии «Наследие» стали дети и подростки, которые так же, как и принцесса Диана, помогают другим людям и совершают добрые дела. Победителей отбирали среди кандидатов разной национальности и разного вероисповедания. Награды удостоились молодые люди из Великобритании, США, Канады, Индии, Белиза и Объединённых Арабских Эмиратов.

[принц Уильям]:

«Эти 20 детей и подростков – всего лишь верхушка айсберга. Нам нужно отметить достижения всего нашего молодого поколения. Мы с Гарри счастливы быть сегодня вместе с вами и вручать вам премию “Наследие”».

Лауреаты премии станут участниками специальной молодёжной программы. Она поможет им развить лидерские качества, обрести навыки управления и предпринимательства, а также использования технологий.