Передвижной кинотеатр и караоке избавляют от депрессии в Индонезии

[Лукман Хаким, владелец передвижного кинотеатра]:
«Несмотря на трудности с деньгами, на то, что дохода нам не хватает, мы продолжаем развлекать публику».
Автор идеи – 37-летний бизнесмен. Он использует устаревшее оборудование и устаревшие фильмы. Но местным жителям нравится.
[Ика, местная жительница]:
«Это традиционная форма нашей культуры, которую мы должны хранить. Сегодня молодёжь ничего не знает о таких кинотеатрах. Они знают только современные. Было бы ещё веселее, если бы пошёл дождь».
Зарабатывает предприниматель, показывая фильмы на свадьбах и вечеринках. В месяц его доход составляет около 300 долларов. В остальное время показывает старое кино бесплатно.
[Нурул, местная жительница]:
«Этот театр бесплатный, мы можем посмотреть старые фильмы, которых уже не найти».
Местным жителям особенно по душе болливудские фильмы. На индонезийских островах Ява и Бали музыка и танцы формировались под влиянием индийских традиций.
Пока ждут фильмов, можно немного попеть в караоке.
[Руди Ханторо, владелец передвижного караоке]:
«Я хочу поделиться с людьми радостью и хорошей атмосферой, пока они ждут. Я установил передвижное караоке. Это весело и стоит недорого».
[Ариф, местный житель]:
«Очень весело. Особенно для представителей среднего класса и малоимущих. Они тоже могут насладиться караоке, так же, как в дорогих барах».
За три песни посетители платят около 40 центов.