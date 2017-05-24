Передвижной кинотеатр и караоке избавляют от депрессии в Индонезии

[Лукман Хаким, владелец передвижного кинотеатра]:

«Несмотря на трудности с деньгами, на то, что дохода нам не хватает, мы продолжаем развлекать публику».

Состоятельные жители Индонезии ходят в кинотеатры и посещают караоке-бары. А у людей меньшего достатка раньше таких развлечений не было. Но теперь всё изменилось. Фильмы и песни пришли прямо к их порогу. В провинции Западная Ява появился передвижной кинотеатр. Там можно посмотреть старые фильмы, которые снимали ещё на плёнку, и спеть душевные песни в караоке.

Автор идеи – 37-летний бизнесмен. Он использует устаревшее оборудование и устаревшие фильмы. Но местным жителям нравится.

[Ика, местная жительница]:

«Это традиционная форма нашей культуры, которую мы должны хранить. Сегодня молодёжь ничего не знает о таких кинотеатрах. Они знают только современные. Было бы ещё веселее, если бы пошёл дождь».

Зарабатывает предприниматель, показывая фильмы на свадьбах и вечеринках. В месяц его доход составляет около 300 долларов. В остальное время показывает старое кино бесплатно.

[Нурул, местная жительница]:

«Этот театр бесплатный, мы можем посмотреть старые фильмы, которых уже не найти».

Местным жителям особенно по душе болливудские фильмы. На индонезийских островах Ява и Бали музыка и танцы формировались под влиянием индийских традиций.

Пока ждут фильмов, можно немного попеть в караоке.

[Руди Ханторо, владелец передвижного караоке]:

«Я хочу поделиться с людьми радостью и хорошей атмосферой, пока они ждут. Я установил передвижное караоке. Это весело и стоит недорого». [Ариф, местный житель]:

«Очень весело. Особенно для представителей среднего класса и малоимущих. Они тоже могут насладиться караоке, так же, как в дорогих барах».

За три песни посетители платят около 40 центов.