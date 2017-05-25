Слепая женщина потратила все деньги на лечение лошади-поводыря

[Энн Эди, владелица мини-лошади]:

«Когда Панда ведёт меня, мне кажется, она делает всё даже лучше, чем моя первая собака-поводырь».

Это мини-лошадь-поводырь по кличке Панда. Вот уже 14 лет она верно служит своей незрячей хозяйке Энн Эди, которая живёт в Олбани в США. Между Энн и Пандой – настоящая дружба. Миниатюрная лошадка всё понимает с полуслова.

Но год назад эта дружеская связь могла прерваться. У лошадки возникла кишечная непроходимость, и она могла погибнуть. Энн с мужем решили во чтобы то ни стало вылечить животное. Медицинские счета превысили 30 тысяч долларов.

Одиннадцать тысяч собрали через онлайн-кампанию. Остальную сумму внесли супруги, потратив все свои сбережения. Но Энн ни разу об этом не пожалела.

[Энн Эди, владелица мини-лошади]:

«Конечно, я хотела сделать всё, чтобы её спасти. Ведь она особенная и очень мне дорога».

Энн решила завести мини-лошадь после смерти любимой собаки-поводыря. Разлука с ней причинила огромную душевную боль. А лошади, как слышала женщина, могут жить до 30 лет.

Кроме того, миниатюрные лошадки обладают высоким интеллектом, спокойным нравом и меньше, чем собаки, отвлекаются во время работы.

[Александра Курланд, тренер лошадей]:

«Меня всегда впечатляет её точность, а также внимательность».

Панда всё ещё восстанавливается после болезни, но уже может подолгу гулять.

[Энн Эди, владелица мини-лошади]:

«Если у неё больше не будет такой серьёзной болезни, то она может прожить ещё лет 20».

Миниатюрных лошадей разводят во многих странах мира как декоративных животных. Их ценят за добрый нрав, понятливость и терпеливость.