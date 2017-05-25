Слепая женщина потратила все деньги на лечение лошади-поводыря

[Энн Эди, владелица мини-лошади]:
«Когда Панда ведёт меня, мне кажется, она делает всё даже лучше, чем моя первая собака-поводырь».
Но год назад эта дружеская связь могла прерваться. У лошадки возникла кишечная непроходимость, и она могла погибнуть. Энн с мужем решили во чтобы то ни стало вылечить животное. Медицинские счета превысили 30 тысяч долларов.
Одиннадцать тысяч собрали через онлайн-кампанию. Остальную сумму внесли супруги, потратив все свои сбережения. Но Энн ни разу об этом не пожалела.
[Энн Эди, владелица мини-лошади]:
«Конечно, я хотела сделать всё, чтобы её спасти. Ведь она особенная и очень мне дорога».
Энн решила завести мини-лошадь после смерти любимой собаки-поводыря. Разлука с ней причинила огромную душевную боль. А лошади, как слышала женщина, могут жить до 30 лет.
Кроме того, миниатюрные лошадки обладают высоким интеллектом, спокойным нравом и меньше, чем собаки, отвлекаются во время работы.
[Александра Курланд, тренер лошадей]:
«Меня всегда впечатляет её точность, а также внимательность».
Панда всё ещё восстанавливается после болезни, но уже может подолгу гулять.
[Энн Эди, владелица мини-лошади]:
«Если у неё больше не будет такой серьёзной болезни, то она может прожить ещё лет 20».
Миниатюрных лошадей разводят во многих странах мира как декоративных животных. Их ценят за добрый нрав, понятливость и терпеливость.