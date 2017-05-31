Гонки на лодках-драконах прошли в Тайбэе

Сотни жителей столицы Тайваня и туристов собрались на берегу местной реки на фестиваль лодок-драконов. Этот праздник отмечают здесь ежегодно.

Десятки команд участвуют в гонках на лодках с драконьими головами. Важна не только физическая подготовка, но и умение работать слаженно. В этом гребцам помогает бой барабанов.

[Су Цзы Хань, участник лодочных гонок]:

«Основное у нас – это согласованная работа в команде. Это даже сложнее баскетбола. Во время гонок десять человек должны двигаться синхронно. Мы называем это скоординированной силой».

Гоночная дистанция – 500 метров. За ходом соревнований с набережной следят зрители.

[зрительница]:

«Каждый раз, когда я приезжаю на фестиваль лодок-драконов, здесь царит особенная атмосфера. Мы можем воодушевлять (команды), наслаждаться традицией праздника и командным духом».

Фестиваль драконьих лодок – традиционный китайский праздник, уходящий корнями в глубь веков. Отмечают его ежегодно в пятый день пятого месяца по лунному календарю.

О возникновении праздника сложено несколько легенд. Согласно одной из них, в этот день погиб известный китайский поэт Цюй Юань. Он жил 2000 лет назад в эпоху Воюющих царств и выступал против гегемонии. Когда враги захватили столицу, он в знак протеста бросился в реку.

Местные жители любили Цюй Юаня и хотели его спасти. Они сели в лодки и поплыли по реке до самого озера Дунтинху. Гребцы сильно били вёслами по воде и бросали в неё рис, чтобы отпугнуть речных обитателей от тела поэта.

С тех пор поиски Цюй Юаня превратились в соревнования на лодках-драконах. В праздничный день китайцы также едят традиционное блюдо – цзунцзы. Это клейкий рис, завёрнутый в листья тростника или бамбука и приготовленный на пару.