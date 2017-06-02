Клюворылов Кюрье впервые удалось заснять с дрона

Съёмки сделали во время двухнедельной экспедиции на судне Общества охраны морской фауны. На нём есть оборудование, способное улавливать пощёлкивания, которые издают эти подводные жители.
Животных обнаружили недалеко от острова Гваделупа в 250 километрах от западного побережья Мексики. Учёные опубликовали видео матери с детёнышем, а также ещё трёх клюворылов. Они хотят выяснить, сколько таких животных обитает в заповеднике в районе острова.
Исследовать клюворылов непросто. С неблизкого расстояния их трудно отличить от других морских млекопитающих. Ареал их обитания также очень широкий – водятся во всех океанах планеты, кроме Северного Ледовитого.
Клюворылы Кюрье могут вырастать до 7 метров и весить до 3 тонн. Живут до 40 лет.
Они также — рекордсмены по глубине погружения. Способны нырять на глубину до 3 километров. Под водой могут оставаться до двух часов. И чтобы пополнить запасы воздуха, им нужно лишь несколько минут. Это также затрудняет их фото- и видеосъемку.