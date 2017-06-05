05 июня 2017

Победу «Реал Мадрида» в Лиге чемпионов УЕФА отпраздновали в Испании

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Столица Испании в воскресенье праздновала. Тысячи болельщиков «Реал Мадрида» собрались на площади Сибелес, чтобы поздравить футболистов с победой. Испанская команда в 12-й раз выиграл кубок Лиги чемпионов УЕФА.

3 июня в Кардиффе «Реал Мадрид» вырвал победу у итальянского «Ювентуса» со счётом 4:1. При этом обладателем кубка он стал второй раз подряд.

Грандиозное празднование к вечеру переместилось на стадион «Сантьяго Бернабеу» — домашнюю арену клуба.

Игроки команды по очереди выходят на сцену под громкие приветствия болельщиков.

[Криштиану Роналду, футболист]:
«Большое спасибо за сегодняшний день. Это был захватывающий сезон. Я хочу поблагодарить всех товарищей по команде, наших тренеров. Мы собрались здесь отпраздновать это событие. И спасибо вам, что вы здесь».

[Серхио Рамос, капитан команды «Реал Мадрид»]:
«Думаю, мы приложили огромные усилия и проделали прекрасную работу, которая принесла нам два замечательных титула».

[Зинедин Зидан, главный тренер команды «Реал Мадрид»]:
«Этот год стал впечатляющим благодаря всем вам (болельщикам), потому что вы верили в нас с самого начала, и мы смогли выиграть титул дважды».

«Реал Мадрид» стал первым клубом, который с момента смены названия и формата турнира два раза подряд выиграл кубок. Кроме того, он стал рекордсменом по числу выигранных титулов за всё время существования чемпионата.

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