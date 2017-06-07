После разрыва дипотношений катарцам не хватает молока и курятины

В супермаркетах Дохи нехватки товаров пока почти не заметно. После того как крупнейшие арабские державы разорвали дипломатические отношения с Катаром, в стране на некоторое время возникла паника. В СМИ появились сообщения о пустеющих полках магазинов.

Однако сейчас покупатели замечают лишь небольшую нехватку свежего куриного мяса и молока.

[житель Дохи]:

«В первый день из-за неожиданных новостей появилась небольшая паника. Люди не были уверены в завтрашнем дне. Но я вижу только недостаток молока. В остальном дефицита нет». [житель Дохи]:

«Сегодня в магазине я не вижу свежего куриного мяса, которое мы едим довольно часто. Теперь думаем, чем его заменить. И свежего молока тоже не хватает».

5 июня восемь стран – Бахрейн, Саудовская Аравия, Египет, ОАЭ, Ливия, Йемен, Мальдивы и Маврикий, объявили о разрыве отношений с Катаром. Эмират обвинили в связях с террористами и вмешательстве во внутренние дела других стран в регионе, а также в распространении идеологии террористических исламистских группировок. Министерство иностранных дел Катара считает обвинения безосновательными.

Дипломатический кризис грозит Катару экономическими последствиями. В Катаре слабо развито сельское хозяйство, и 90% продовольствия он импортирует из соседних стран. Основные поставщики – Саудовская Аравия и Объединённые Арабские Эмираты.

При этом Саудовская Аравия решила закрыть сухопутную границу с Катаром, через которую в эмират поступала большая часть импортируемых товаров. Теперь же их придётся доставлять по морю или воздуху. Также страна будет вынуждена искать новых поставщиков.

Кроме того, Саудовская Аравия, Египет и ОАЭ закрыли воздушное пространство для катарских самолётов, а также прекратили с эмиратом авиасообщение. В Дохе могут закрыть свои офисы многие транснациональные компании.