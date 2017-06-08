В Мехико раскопали храм Эекатля и спортплощадку ацтеков

По словам археологов, у храма Эекатля – прямоугольная форма. Длина сооружения – 35 метров.
[Эдуардо Матос, сотрудник Института антропологии Мексики]:
«Этот храм очень важен. Мы пытаемся понять, каким было древнее церемониальное место. Это обогатит археологические и исторические знания, позволит понять, как проводили религиозные церемонии в государстве Теночтитлан».
Археологи также недавно обнаружили древнюю спортивную площадку. Вскоре и её, и храм Эекатля смогут увидеть посетители.
[Рауль Баррера, сотрудник Института антропологии Мексики]:
«Эти места станут частью музея. Их откроют для посещений, и можно будет осмотреть почти всю территорию. Посетители увидят площадку для игры в мяч и храм Эекатля. Хочу пояснить: это не весь храм, потому что когда-то он был очень большим».
Новые раскопки помогут археологам составить более полную карту древнего города-государства Теночтитлан. Его разрушили испанские конкистадоры в начале XVI века.