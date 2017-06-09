Американский футбол помогает победить «синдром одного ребёнка» в Китае

Работа в команде, дух самопожертвования, формирование личности – вот что подтолкнуло этих родителей отдать своих детей в первую в Китае молодёжную лигу американского футбола.

Всего в лигу входит 16 команд. Здесь дети учатся тому, что обычно легче понять, когда у тебя есть брат или сестра. В Китае власти ограничивают рождаемость. Во многих семьях по одному ребёнку.

[Иван Витковский, тренер]:

«У многих детей есть страхи, и мы помогаем их преодолеть, сформировать личность. Во-вторых, мы помогаем им работать как одна команда, бороться друг за друга и поддерживать друг друга. Многие из них – единственные дети в семьях, они не знают, как помогать другим, ничего не знают о самоотверженности».

Родители говорят, что их привлёк именно командный спорт. Футбол также помогает детям отдохнуть от напряжённой учёбы в школе.

[Мэгги Чжан, мать игрока в американский футбол]:

«Мы считаем, что играть в этот футбол стоит, я вижу, что мой ребёнок стал более ответственным, он стал членом команды, он уже знает, как сотрудничать с другими». [Бенджамин, член команды]:

«Меня зовут Бенджамин. Сначала мне не нравился футбол, меня записал отец. Я полюбил этот спорт постепенно».

Лиза Ли – одна из немногих девочек, которые играют в лиге. Не раз помогала своей команде выиграть. Но её мама говорит, что о профессиональной карьере футболиста для дочери они не думают.

[Сунь Сяонин, мать игрока в американский футбол]:

«Она беспокоится о разнице в росте и весе, которая проявится, когда мальчики вырастут. Как родители мы уважаем её предпочтения, если она хочет… Она сказала, что, в крайнем случае, станет футбольным тренером. Это тоже неплохо».

Соревнования между командами проводят так же, как в США – в пятницу вечером. Создают атмосферу большой игры с судьями в униформе, болельщиками, камерами и интервью после матчей.

Американский футбол в Китае пока не такой популярный, как обычный футбол и баскетбол. Но у него огромный потенциал. В этом году чемпионат Суперкубка впервые транслировали в стране через интернет-канал. Каждую неделю матчи смотрело около полутора миллионов человек.