15 июня 2017

Цифровое шоу завораживает посетителей токийского ресторана

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Словно в сказочном мире оказываются посетители этого ресторана в Токио. Обед или ужин здесь превращаются в интерактивное театрализованное представление. Гостей окружает цветущая сакура, а по столу среди цветов порхают бабочки. Какая-нибудь может ненароком залететь в тарелку.

Цифровая инсталляция меняется вместе со подачей новых блюд, а их в меню – 12. Реагирует она и на движения посетителей. Световое анимационное шоу сопровождается спокойной музыкой. Полное эстетическое наслаждение здесь гарантируют.

[посетитель ресторана]:
«Ощущения многогранные. Будто играешь с едой. Я назвал бы это забавой для взрослых».

[посетительница ресторана]:
«Словно попадаешь в другое измерение. Мне кажется, я только что побывала где-то в другом месте».

Цифровой интерактивный проект разработала арт-группа TeamLab. Она постаралась создать уникальное световое шоу.

[Такаси Кудо, сотрудник компании TeamLab]:
«Ужин здесь очень сильно отличается от домашнего».

Меню в ресторане будет разным. Также будет меняться и тематика цифровых интерактивных представлений.

[Даисукэ Икэда, директор ресторана Sagaya]:
«Думаю, каждый месяц мы будем менять визуальные эффекты и составлять новое меню».

За один день этот зал ресторана могут посетить лишь восемь человек. Каждому из них ужин обойдётся в 300 долларов.

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