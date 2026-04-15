Испания запускает масштабную легализацию мигрантов

Правительство Испании утвердило программу массовой амнистии для нелегальных мигрантов. В то время как другие европейские страны ужесточают пограничный контроль, испанский премьер Педро Санчес заявляет, что легализация мигрантов принесёт экономические выгоды стареющему населению страны.

Подать заявку можно онлайн. Участники программы должны были въехать в Испанию до 1 января 2026 года и ко времени подачи заявления непрерывно проживать в стране не менее пяти месяцев. У заявителей не должно быть судимостей, и они не должны представлять угрозы национальной безопасности.

[Эльма Саис, министр миграции Испании]

«Заявители, соответствующие установленным критериям, смогут получить вид на жительство и разрешение на работу в Испании. Они также будут участвовать в программе социального страхования и получат доступ к медицинским услугам в регионе проживания. Разрешение будет действовать один год».

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

По истечении года мигранты смогут продлить разрешение на работу и пребывание в стране. В программе могут участвовать и те, кто уже ранее подавал заявление, даже если оно было отклонено. В целом масштабная легализация охватит 500 000 выходцев из других стран.

Мигранты вышли на улицы отпраздновать решение испанского правительства.

[мигрант из Бангладеш]:

«Многие живут без документов. У них нет ни работы, ни жилья. Их жизнь очень тяжела, они едва выживают. Именно поэтому все сейчас так счастливы». [мигрант из Бангладеш]:

«Здесь больше возможностей. Так что спасибо, Педро Санчес. Спасибо, Испания».

[мигрант из Бангладеш]:

«Теперь, когда это правительство предоставило нам такую возможность, мы безмерно рады, ведь это поможет нашему народу. Мы очень счастливы».

Между тем сотрудники миграционных служб предупреждают, что система плохо подготовлена к обработке огромного количества заявлений. Они обещают начать забастовку с 21 апреля в знак протеста против нехватки ресурсов.

В Испании живут 50 миллионов человек, включая примерно 10 миллионов выходцев из других стран. По оценкам аналитического центра Funcas, сейчас в Испании работают 840 тысяч мигрантов без документов.

Санчес заявил, что масштабная легализация необходима «как с точки зрения экономических интересов, так и с позиции нравственности», поскольку мигранты уже вносят вклад в процветание и сплоченность Испании.

Оппозиционная Народная партия раскритиковала этот шаг, назвав его безрассудным.

Короткая ссылка на эту страницу: