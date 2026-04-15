Скандал между США и Италией: Трамп обвинил Мелони в слабости

Трамп раскритиковал Мелони
США – Италия
Президент США Дональд Трамп заявил, что премьер-министр Италии Джорджа Мелони разочаровала его и не проявила ожидаемой смелости. Об этом он сказал в интервью итальянской газете.
Он обвинил премьера в отказе поддержать усилия США по разблокированию Ормузского пролива и в нежелании участвовать в обеспечении энергетических поставок через Персидский залив.
В том же интервью Трамп раскритиковал позицию Мелони по Ирану. По его словам, она недооценивает угрозу возможного появления у Тегерана ядерного оружия и рассчитывает на действия Вашингтона.
Дополнительным источником напряжённости стали высказывания Трампа о Папе Римском. Ранее он в социальных сетях резко раскритиковал Льва XIV, заявив, что считает его слабым и некомпетентным в вопросах безопасности и внешней политики, а также выразил недовольство его позицией по Ирану.
Мелони осудила эти заявления, назвав их неприемлемыми. В ответ в интервью Трамп заявил, что считает неприемлемой позицию самой Мелони, поскольку, по его мнению, она недооценивает угрозу со стороны Ирана.
Белый дом и канцелярия Мелони эти высказывания не прокомментировали.
При этом министр иностранных дел Италии Антонио Таяни написал в соцсети, что страна остаётся союзником США, но западное единство должно строиться на уважении и взаимной откровенности.
После начала войны США с Ираном Мелони дистанцировалась от позиции Вашингтона. Так, Италия отказалась предоставить американским военным базу на Сицилии для операций против Тегерана и приостановила военное сотрудничество с Израилем.
