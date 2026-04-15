Скандал между США и Италией: Трамп обвинил Мелони в слабости

Президент США Дональд Трамп заявил, что премьер-министр Италии Джорджа Мелони разочаровала его и не проявила ожидаемой смелости. Об этом он сказал в интервью итальянской газете.

Он обвинил премьера в отказе поддержать усилия США по разблокированию Ормузского пролива и в нежелании участвовать в обеспечении энергетических поставок через Персидский залив.

В том же интервью Трамп раскритиковал позицию Мелони по Ирану. По его словам, она недооценивает угрозу возможного появления у Тегерана ядерного оружия и рассчитывает на действия Вашингтона.

Дополнительным источником напряжённости стали высказывания Трампа о Папе Римском. Ранее он в социальных сетях резко раскритиковал Льва XIV, заявив, что считает его слабым и некомпетентным в вопросах безопасности и внешней политики, а также выразил недовольство его позицией по Ирану.

Мелони осудила эти заявления, назвав их неприемлемыми. В ответ в интервью Трамп заявил, что считает неприемлемой позицию самой Мелони, поскольку, по его мнению, она недооценивает угрозу со стороны Ирана.

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

Белый дом и канцелярия Мелони эти высказывания не прокомментировали.

При этом министр иностранных дел Италии Антонио Таяни написал в соцсети, что страна остаётся союзником США, но западное единство должно строиться на уважении и взаимной откровенности.

После начала войны США с Ираном Мелони дистанцировалась от позиции Вашингтона. Так, Италия отказалась предоставить американским военным базу на Сицилии для операций против Тегерана и приостановила военное сотрудничество с Израилем.

Короткая ссылка на эту страницу: