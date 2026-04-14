Обширный мир настольных игр представили на выставке в Италии

В историческом дворце в Чезано-Мадерно на севере Италии можно сыграть в настольную игру, перенесённую на пол. Это пошаговая стратегия «Риск», изобретённая французским кинорежиссёром Альбертом Ламоросси в 50-х годах. А сейчас она стала частью выставки, посвящённой настольным играм.

Здесь представлены игры со всего мира, а также коллекционные издания, масштабные игровые инсталляции и дизайнерские интерпретации.

Спартако Альбертарелли – один из самых известных разработчиков настольных игр в Италии. Он считает, что через игру люди познают реальность.

[Спартако Альбертарелли, разработчик настольных игр]:

«Нет ни одного человека, который не изобрёл бы игру. Все мы были детьми и очень много времени посвящали придумыванию каких-то игр. <…> Мы покоряем миры, строим города и сражаемся, ведь даже шахматы – это тоже битва. Мы исследуем, делаем что-то в другом мире, который отличается от того, в котором мы живём».

Кураторы выставки говорят, что задолго до цифровой эпохи существовали настольные игры, воссоздающие самодостаточные вселенные, где конфликт, стратегия и взаимодействие тщательно продуманы.

[Кристиан Конфалоньери, разработчик игр]:

«Настольные игры – это способ общения, а также противоядие от цифрового мира, в котором мы теперь живём. А стол – символ общественного пространства, поскольку отношения, формирующиеся за столом, очень похожи на те, которые формируются в обществе».

На выставке представлено примерно 60 игр. Из них 30 – старинные, созданные в разных странах мира. Также есть современные. Гости выставки могут не только посмотреть на экспонаты, но и поиграть.

[Алессия Интерланди, куратор выставки]:

«Как правило, игры воспринимают как развлечение для детей, пустую трату времени или что-то легкомысленное. На самом деле это очень серьёзное занятие. Важно привнести философию игры в нашу повседневную жизнь, особенно, когда мы повзрослели».

Разработчики игр говорят, что их творчество требует изобретательности и мастерства. При этом не бывает так, что какая-нибудь игра нравится всем. У неё обязательно будут и поклонники и противники.

Выставка призвана напомнить о том, что игра – это побег от реальности, но также и способ её понимания, и, возможно, даже способ её совместного переосмысления.

