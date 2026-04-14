Швейцарская певица выступила внутри ледника Мортерач

Мини-концерт внутри ледника провела швейцарская певица и автор песен Тиффани Лимахер. Вместе с небольшим ансамблем она выступила в пещере, которая образовалась в леднике Мортерач.

[Тиффани Лимахер, певица из группы To Athena]:

«Мы все живём рядом с такими местами в Швейцарии, но нас буквально потрясла красота этой природы. Мы очень благодарны за возможность подняться сюда и увидеть это волшебное место».

Музыканты выступили в пещере, чтобы привлечь внимание людей к быстрому таянию ледников в Швейцарии.

Мортерач расположен недалеко от курортного города Понтрезина в Восточных Альпах в кантоне Граубюнден. Наблюдать за ледником начали в конце XIX века. За 120 лет он отступил на 1,8 километра. Скорость таяния составляла 17 метров в год. В 99-м году она достигла 30 метров в год, а сейчас льды отступают со скоростью 50 метров в год. Впрочем, регистрировали и наступление ледника. Это длилось четыре года подряд.

Во время таяния во льду образуются, а потом исчезают тоннели и пещеры.

[Джованни Каппенбергер, гляциолог]:

«В следующем году этой пещеры уже не будет, потому что каждое лето лёд с южной стороны быстро отступает. А сверху мы видим как минимум 10 метров абляции. Это означает, что ледники тают и сверху, и снизу, поскольку летом здесь проходит тёплый воздух».

Выступление в ледяной пещере сняли на видео. На его основе создадут музыкальный клип.

