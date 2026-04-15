В Канберре ставят огромные батареи для хранения электроэнергии

За этими украшенными узорами стенами скрывается огромный аккумулятор стоимостью два миллиона долларов США. Он будет обеспечивать..

За этими украшенными узорами стенами скрывается огромный аккумулятор стоимостью два миллиона долларов США. Он будет обеспечивать электроэнергией дома в столице Австралии. Его установили в рамках проекта «Большая батарея Канберры».

[Крис Боуэн, министр энергетики Австралии]:

«Это выглядят отлично».

Батарею установили в районе Диксон. Она может хранить до 450 киловатт-часов энергии. Аккумулятор подключён к местной электросети. В течение дня в него будет поступать энергия, выработанная солнечными панелями. Вечером в часы повышенного спроса её смогут использовать 45 домохозяйств. Это снизит нагрузку на городскую электросеть.

Эта батарея уже третья в Канберре. Две другие установлены в районах Кейси и Фадден. В Кейси аккумулятор обеспечит электроэнергией более 80 домов, а в Фаддене – более 1400.

[Ричард Поцца, сотрудник компании Evoenergy]:

«Мы протестируем их работу при различных типах нагрузок. Так, батарея в Фаддене находится рядом с магазинами и школой. Там нагрузка совершенно не такая, как в районах с многоквартирными домами».

В целом в Австралийской столичной территории установят 400 батарей. Проект финансирует федеральное правительство. Его стоимость превышает 200 миллионов долларов США.

