Телеканал NTD

В Канберре ставят огромные батареи для хранения электроэнергии

Дата загрузки: 2026-04-15

За этими украшенными узорами стенами скрывается огромный аккумулятор стоимостью два миллиона долларов США. Он будет обеспечивать электроэнергией дома в столице Австралии. Его установили в рамках проекта «Большая батарея Канберры».

[Крис Боуэн, министр энергетики Австралии]:
«Это выглядят отлично».

Батарею установили в районе Диксон. Она может хранить до 450 киловатт-часов энергии. Аккумулятор подключён к местной электросети. В течение дня в него будет поступать энергия, выработанная солнечными панелями. Вечером в часы повышенного спроса её смогут использовать 45 домохозяйств. Это снизит нагрузку на городскую электросеть.

Эта батарея уже третья в Канберре. Две другие установлены в районах Кейси и Фадден. В Кейси аккумулятор обеспечит электроэнергией более 80 домов, а в Фаддене – более 1400.

[Ричард Поцца, сотрудник компании Evoenergy]:
«Мы протестируем их работу при различных типах нагрузок. Так, батарея в Фаддене находится рядом с магазинами и школой. Там нагрузка совершенно не такая, как в районах с многоквартирными домами».

В целом в Австралийской столичной территории установят 400 батарей. Проект финансирует федеральное правительство. Его стоимость превышает 200 миллионов долларов США.

По теме
Дональд Трамп Санкции
По теме
Вирус в Китае сейчас
Бизнес имидж
Бизнес личности
Бизнес возможности

