Роботы наступают: в Гонконге показали машины, которые учат, дерутся и общаются

Гуманоидных роботов, способных драться, танцевать и обучать, представили на выставке InnoEx в Гонконге. Более ста машин привезли в Гонконгский центр выставок и конференций.

Один из посетителей испытал удар робота Unitree G1. По его словам, машина оказалась сильной.

Компания EngineAI продемонстрировала модель PM01. Робот умеет танцевать, а также делать перевороты и кувырки. В этом году компания планирует открыть в Китае два завода для массового производства.

Разработчики говорят, что в Китае имеется дешёвая инженерия. Кроме того, в отличие от Европы и США, где компании держат свои ноу-хау в секрете, в Китае разработчики обязаны предоставлять все свои данные властям.

Один из участников выставки говорит, что в ближайшем будущем многие люди будут выбирать для общения роботов.

[Роберт Чан, директор по глобальной стратегии EngineAI]:

«Человек может сказать: «Я предпочитаю говорить с роботом, а не с продавцом, потому что продавец предвзят и может скрывать информацию. В этом случае я выберу разговор с роботом»».

В компании Novautek считают, что роботы будущего получат разные личности. Они смогут не только обучать, но и обеспечивать эмоциональную поддержку.

Китай активно развивает отрасль. По официальным данным, в 2025 году в стране имелось более 140 производителей таких машин и было создано свыше 330 моделей.

Так, компания Shenzhen DX Intech Technology уже выпускает роботов с женскими чертами и мягкой синтетической кожей. Некоторые из них работают в музеях и государственных учреждениях. Они помогают посетителям ориентироваться или проводят экскурсии.

