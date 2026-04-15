Израиль и Ливан провели переговоры в Вашингтоне

Госсекретарь США Марко Рубио во вторник принял в Вашингтоне представителей Израиля и Ливана для проведения редких переговоров. Он назвал встречу исторической возможностью.

[Марко Рубио, Госсекретарь США]:

«Это процесс, а не событие. Это больше, чем просто один день. Это займёт время, но мы считаем, что это стоит усилий, и это историческая встреча, на основе которой мы надеемся строить дальнейшую работу».

В ходе переговоров Израиль исключил обсуждение прекращения огня и потребовал от Ливана разоружить «Хезболлу» – группировку, поддерживаемую Ираном. Одновременно он нанёс удары по целям на юге Ливана.

Ливан же потребовал немедленного прекращения огня и предоставления гуманитарной помощи для беженцев.

«Хезболла» вообще отвергла переговоры и выступает против них.

Посол Израиля в США Йехиэль Лайтер, принявший участие во встрече в Вашингтоне, выразил оптимизм по поводу переговоров.

[Йехиэль Лайтер, посол Израиля в США]:

«Меня обнадёживает тот факт, что ливанское правительство очень чётко заявило, что оно больше не будет оккупировано «Хезболлой». Иран ослаблен. «Хезболла» значительно ослаблена. Это возможность. Впервые более чем за три десятилетия две наших страны сидят вместе. Давайте насладимся этим моментом».

Встреча состоялась спустя неделю после заключения хрупкого прекращения огня между США, Израилем и Ираном.

Иран заявляет, что операция Израиля против «Хезболлы» в Ливане должна быть включена в любое более широкое соглашение о прекращении войны. Это осложняет другие переговоры между США и Ираном, которые ведут при посредничестве Пакистана.

Между тем, после встречи в Вашингтоне Израиль и Ливан договорились провести очередные прямые переговоры.

