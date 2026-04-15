Телеканал NTD

Массовая стрельба произошла в средней школе в Турции

Массовая стрельба произошла в средней школе в Турции

Массовая стрельба в Турции. Подросток открыл огонь в средней школе города Сиверек в юго-восточной провинции Шанлыурфа...

Дата загрузки: 2026-04-15

Массовая стрельба произошла в средней школе в Турции

Массовая стрельба в Турции. Подросток открыл огонь в средней школе города Сиверек в юго-восточной провинции Шанлыурфа.

По меньшей мере, 16 человек получили ранения.

[очевидец]:
«Это был подросток лет 17-18. Он внезапно вошёл через главный вход, сразу вытащил оружие и начал стрелять налево и направо. Затем выстрелил в сторону школы. Потом забежал внутрь. Он стрелял во всех, кто попадался ему на пути; люди с криками разбегались».

Сам нападавший в итоге покончил с собой.

[Хасан Шилдак, губернатор провинции Шанлыурфа]:
«Человек был загнан в угол внутри школы благодаря вмешательству полиции и там покончил жизнь самоубийством, выстрелив в себя».

Как сообщается, злоумышленник был учеником этой школы. Судимостей у него не было. Для атаки он использовал дробовик.

По данным Министерства внутренних дел, 10 раненых – школьники, четверо – учителя, один – сотрудник полиции и ещё один – работник школьной столовой.

Мотивы нападавшего выясняют.

