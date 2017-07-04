Технологии преобразили торговую улицу Лондона

Оксфорд-стрит – одно из самых оживлённых мест для шопинга в Лондоне. Каждый год эта улица привлекает около 200 миллионов посетителей. Но рост популярности онлайн-покупок заставил продавцов магазинов задуматься о том, как сохранить клиентов. На помощь призвали технологии.

Это соседняя улица Бёрд. Её превратили в «умный» центр шопинга, который к тому же является экологичным.

[Дэвид Харви, член районного совета Вестминстера]:

«Ближайшие к Оксфорд-стрит улицы, а также большие торговые улицы Лондона оснастят такими технологиями. По ним не просто будут ходить – туда будут стремиться».

Технологии повсюду, и они не всегда заметны.

[Дэвид Харви, член районного совета Вестминстера]:

«Вокруг много голубой краски. Она впитывает загрязнение. Метр такой краски – это то же самое, что метр леса. Мы предполагаем, что такой краской в будущем покрасят многие дома».

Ещё одна «зелёная» особенность улицы – тротуар. Он вырабатывает электричество, когда по нему кто-то проходит.

[Алекс Джонсон, руководитель проекта Pavegen]:

«Когда я иду по плиткам, кинетическая энергия моих шагов преобразуется в электричество. Благодаря этому проигрывается звук щебетания птиц, а также работает подсветка улицы ночью. Также данные сохраняются, а на телефон приходят баллы. То есть, пока я иду, для меня растут скидки».

Отдохнуть можно на скамейке, которая очищает воздух.

А зайдя в один из магазинов, можно, например, сделать селфи прямо на обложку журнала.

[Питер Чёнь Хоцзан, креативный директор Dandy Lab]:

«Клиенты хотят видеть розничный театр. Они часто приходят в магазин не за покупкой, а за вдохновением».

«Умная» улица будет доступна до конца года.