Технологии преобразили торговую улицу Лондона

Это соседняя улица Бёрд. Её превратили в «умный» центр шопинга, который к тому же является экологичным.
[Дэвид Харви, член районного совета Вестминстера]:
«Ближайшие к Оксфорд-стрит улицы, а также большие торговые улицы Лондона оснастят такими технологиями. По ним не просто будут ходить – туда будут стремиться».
Технологии повсюду, и они не всегда заметны.
[Дэвид Харви, член районного совета Вестминстера]:
«Вокруг много голубой краски. Она впитывает загрязнение. Метр такой краски – это то же самое, что метр леса. Мы предполагаем, что такой краской в будущем покрасят многие дома».
Ещё одна «зелёная» особенность улицы – тротуар. Он вырабатывает электричество, когда по нему кто-то проходит.
[Алекс Джонсон, руководитель проекта Pavegen]:
«Когда я иду по плиткам, кинетическая энергия моих шагов преобразуется в электричество. Благодаря этому проигрывается звук щебетания птиц, а также работает подсветка улицы ночью. Также данные сохраняются, а на телефон приходят баллы. То есть, пока я иду, для меня растут скидки».
Отдохнуть можно на скамейке, которая очищает воздух.
А зайдя в один из магазинов, можно, например, сделать селфи прямо на обложку журнала.
[Питер Чёнь Хоцзан, креативный директор Dandy Lab]:
«Клиенты хотят видеть розничный театр. Они часто приходят в магазин не за покупкой, а за вдохновением».
«Умная» улица будет доступна до конца года.