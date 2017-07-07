07 июля 2017

В Памплоне стартовала неделя забегов с быками

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Десятки тысяч человек из разных уголков мира собрались на главной площади древнего испанского города Памплона. И туристы, и местные жители с нетерпением ожидают начала знаменитой фиесты Сан-Фермин. Об открытии фестиваля оповещает сигнальная ракета чупинасо. Запускают её с балкона мэрии.

Фиесту официально приветствуют на испанском и баскском языках.

[жительница Памплоны]:
«Да здравствует Сан Фермин! Да здравствует Сан Фермин!»

Фиеста Сан-Фермин известна бегами от разъярённых быков, которые местные жители называют энсьерро. Они будут проходить каждое утро в течение недели. Смельчакам придётся убегать от шести грозных животных.

В остальное время город будет веселиться. В дни фиесты проходят карнавалы, костюмированные представления, шествия огромных кукол, и, конечно, праздник не обойдётся без знаменитой корриды.

Своей популярностью у иностранных туристов фиеста Сан-Фермин во многом обязана Эрнесту Хемингуэю. Впервые писатель попал на праздник в 1923 году. Атмосфера фестиваля заворожила его, и он приезжал в Памплону вплоть до 1959 года. Этому празднику Хемингуэй посвятил повесть «И восходит солнце».

Каждый год на фиесту Сан-Фермин приезжают от одного до трёх миллионов туристов. Фестиваль длится чуть больше недели. Празднуют фиесту в Памплоне уже более восьми столетий.

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