Париж начал активно переманивать лондонские банки перед «брекситом»

[Эдуард Филип, премьер-министр Франции]:

«Первое, что обещает сделать правительство, это снизить потолок налога на заработную плату. Все, с кем мы общались, говорят нам об очень большой разнице между расходами на оплату труда высококвалифицированных специалистов во Франции и в других европейских городах, которые могут конкурировать с Парижем».

Власти Франции на фоне переговоров о «брексите» начали активно переманивать лондонские банки в Париж. Они уже пообещали сократить налоги на оплату труда, а также обеспечить благоприятные условия для ведения бизнеса, такие же как в других городах-конкурентах.

Многие международные банки с главным офисом в Лондоне, пытаются понять, в какую европейскую страну переехать после выхода Великобритании из состава ЕС. Для них важно сохранить доступ к единому рынку.

В настоящее время такие города как Париж и Франкфурт прилагают все усилия, чтобы переманить больше банков к себе.

[Эдуард Филип, премьер-министр Франции]:

«Привлекательность города или региона определяют объективные и реальные характеристики, иногда налоговые. Но как сказала мэр и президент совета региона, есть и другие характеристики, не налоговые или бюджетные. Это культурные характеристики, которые отражают качество жизни. И Парижу есть что предложить».

Некоторые финансовые учреждения уже объявили, что пакуют вещи.

[Валери Пекресс, президент совета региона Иль-де-Франс]:

«Всем инвесторам и тем, кто разочарован в «брексите», я хочу сказать, что мы готовы расстелить для вас сине-бело-красную ковровую дорожку, так же как Лондон сделал в прошлом по отношению к Парижу. И я хочу сказать: «Добро пожаловать в Европу, добро пожаловать в Парижский регион!»».

Среди других преимуществ, которые предлагает Париж, отказ от повышения налога на продажу акций, и правила, которые позволят банкирам более эффективно оспаривать в судах компенсацию за несправедливое увольнение.