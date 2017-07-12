12 июля 2017

Экспресс-стрижка по-японски: чистота и приветливость

| 0

Оказывается, недорогая стрижка не всегда означает, что качество услуг будет низким. В Нью-Йорке открылась парикмахерская, где за небольшую плату предлагают настоящий японский сервис. Здесь особый упор делают на гигиену.

Стрижка обойдётся клиенту в 20 долларов. Для сравнения, в обычном нью-йоркском салоне постричься можно где-то за 70-80 долларов.

[Рёдзи Фуруя, директор QB House в США]:
«Разница в том, что мы делаем экспресс-стрижки и одновременно привносим японские культуру, сервис и атмосферу. То есть клиенты получают не только стрижку, но и японские атмосферу и услуги. Например, мы строго относимся к поддержанию чистоты. То есть всё очень отличается от обычных экспресс-парикмахерских».

Также упор делается на скорость. В Азии подобных парикмахерских уже около 660.

[Рёдзи Фуруя, директор QB House в США]:
«Мы успешно работаем в Азии: Сингапуре, Гонконге, Тайбэе. Это большие азиатские города. Мы также искали другой большой город за пределами Азии».

Для каждого нового клиента парикмахер использует новую расчёску. Потом её выбрасывают или отдают клиенту в подарок. Меняют даже насадки на специальном пылесосе, который используют, чтобы убрать состриженные волоски. Накидки, которыми накрывают клиента по время стрижки, в конце отправляют прямиком в мусорное ведро.

Клиенты довольны.

[посетительница]:
«Очень чисто, очень быстро. У них есть система очистки. Люблю чистоту».

[посетительница]:
«На самом деле удивительно. Быстро и дёшево. А ещё очень эффективно, стилист был приветливым. Мне очень понравилось».

Скорость стрижки в новой парикмахерской в ближайшее время хотят сократить с 15 до 10 минут. Мастерам необходимо время, чтобы освоиться.

Экспресс-стрижка по-японски: чистота и приветливостьДвойники Дональда Трампа состязались в СШАНью-йоркские полицейские тренировались на вершине Бруклинского мостаPeople в пятый раз назвал Джулию Робертс самой красивой в миреМисс США Кара Маккалоу поднялась на Эмпайр-стейт-билдингПервое зарубежное турне Дональд Трамп начал с Саудовской АравииСША готовы применить силу в отношении Северной КореиСлепая женщина потратила все деньги на лечение лошади-поводыряИскусственная утроба поможет недоношенным детямКак мигранты связаны с историей хот-дога в США?

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *






© 2002-2017 New Tang Dynasty Television. Все права защищены.
Любое использование статей, содержащих видео, текстовые или фото материалы, в сети Интернет допускается только при наличии открытой для поисковых систем гиперссылки на страницу с исходным материалом, который был использован.