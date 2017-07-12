Экспресс-стрижка по-японски: чистота и приветливость

Оказывается, недорогая стрижка не всегда означает, что качество услуг будет низким. В Нью-Йорке открылась парикмахерская, где за небольшую плату предлагают настоящий японский сервис. Здесь особый упор делают на гигиену.

Стрижка обойдётся клиенту в 20 долларов. Для сравнения, в обычном нью-йоркском салоне постричься можно где-то за 70-80 долларов.

[Рёдзи Фуруя, директор QB House в США]:

«Разница в том, что мы делаем экспресс-стрижки и одновременно привносим японские культуру, сервис и атмосферу. То есть клиенты получают не только стрижку, но и японские атмосферу и услуги. Например, мы строго относимся к поддержанию чистоты. То есть всё очень отличается от обычных экспресс-парикмахерских».

Также упор делается на скорость. В Азии подобных парикмахерских уже около 660.

[Рёдзи Фуруя, директор QB House в США]:

«Мы успешно работаем в Азии: Сингапуре, Гонконге, Тайбэе. Это большие азиатские города. Мы также искали другой большой город за пределами Азии».

Для каждого нового клиента парикмахер использует новую расчёску. Потом её выбрасывают или отдают клиенту в подарок. Меняют даже насадки на специальном пылесосе, который используют, чтобы убрать состриженные волоски. Накидки, которыми накрывают клиента по время стрижки, в конце отправляют прямиком в мусорное ведро.

Клиенты довольны.

[посетительница]:

«Очень чисто, очень быстро. У них есть система очистки. Люблю чистоту». [посетительница]:

«На самом деле удивительно. Быстро и дёшево. А ещё очень эффективно, стилист был приветливым. Мне очень понравилось».

Скорость стрижки в новой парикмахерской в ближайшее время хотят сократить с 15 до 10 минут. Мастерам необходимо время, чтобы освоиться.