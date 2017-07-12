Экспресс-стрижка по-японски: чистота и приветливость

Стрижка обойдётся клиенту в 20 долларов. Для сравнения, в обычном нью-йоркском салоне постричься можно где-то за 70-80 долларов.
[Рёдзи Фуруя, директор QB House в США]:
«Разница в том, что мы делаем экспресс-стрижки и одновременно привносим японские культуру, сервис и атмосферу. То есть клиенты получают не только стрижку, но и японские атмосферу и услуги. Например, мы строго относимся к поддержанию чистоты. То есть всё очень отличается от обычных экспресс-парикмахерских».
Также упор делается на скорость. В Азии подобных парикмахерских уже около 660.
[Рёдзи Фуруя, директор QB House в США]:
«Мы успешно работаем в Азии: Сингапуре, Гонконге, Тайбэе. Это большие азиатские города. Мы также искали другой большой город за пределами Азии».
Для каждого нового клиента парикмахер использует новую расчёску. Потом её выбрасывают или отдают клиенту в подарок. Меняют даже насадки на специальном пылесосе, который используют, чтобы убрать состриженные волоски. Накидки, которыми накрывают клиента по время стрижки, в конце отправляют прямиком в мусорное ведро.
Клиенты довольны.
[посетительница]:
«Очень чисто, очень быстро. У них есть система очистки. Люблю чистоту».
[посетительница]:
«На самом деле удивительно. Быстро и дёшево. А ещё очень эффективно, стилист был приветливым. Мне очень понравилось».
Скорость стрижки в новой парикмахерской в ближайшее время хотят сократить с 15 до 10 минут. Мастерам необходимо время, чтобы освоиться.