Еврокомиссия: «Турция отдаляется от европейских ценностей»

Протестующие скандируют «Правосудие» и «Журналистика – это не преступление». В Стамбуле собрались сторонники оппозиционной газеты «Джумхуриет». Семнадцать её сотрудников в понедельник предстали перед судом. Их обвиняют в поддержке террористических групп.

Критики говорят, что этот процесс – ещё одно свидетельство нападок правительства на свободу выражения.

Если этих людей признают виновными, им грозит до 43 лет заключения.

Прокуроры считают, что они поддерживали движение мусульманского проповедника Фетхуллаха Гюлена, который живёт в добровольном изгнании в США. Именно он, по мнению президента Турции Тайипа Эрдогана, организовал в прошлом году военный переворот, который потерпел неудачу.

Оппозиционеры обвинения отвергают.

[Бариш Йаркадаш, член Народно-республиканской партии]:

«Наши друзья-журналисты попали в тюрьму из-за новостных сообщений, которые писали. Конечно, власти не признают этой причины. Вот почему они сфабриковали ложные обвинения. Используя термин террористическая организация Фетхуллаха Гюлена, можно обвинить кого угодно».

В тот же день с критикой в адрес Турции выступила Еврокомиссия. Комиссар по вопросам расширения и политики добрососедства отметил, что Анкара попирает права человека.

[Йоханнес Хан, еврокомиссар по вопросам расширения]:

«Страна, так сказать, отдаляется от европейских ценностей. И это, конечно, сказывается на взаимоотношениях с Турцией в вопросе её включения в состав ЕС. Мы конечно обсудим все эти вопросы».

Выступая перед журналистами в Брюсселе, еврокомиссар призвал Турцию не преследовать журналистов.

[Йоханнес Хан, еврокомиссар по вопросам расширения]:

«Я хочу призвать турецкие власти уважать свободу выражения и понимать, что такое возможность для всех выражать своё мнение и свой голос».

За последний год в Турции было закрыто около 150 радиостанций, газет и телеканалов.