Скромные авто 70-х и 80-х стали незаурядными машинами

Десятки автомобилей заполнили зелёную поляну в английском графстве Бакингемшир. В 70-х и 80-х годах это были обычные семейные авто. Но теперь, спустя десятилетия, они желанные участники фестиваля незаурядных машин.

[Дэнни Хопкинс, редактор журнала Practical Classics]:

«Эти автомобили связаны с потрясающими историями из жизни людей. Пусть они не гламурные, но истории за ними делают их незаурядными. При этом это совсем не те авто, на которые оглядывались 20 лет назад».

Многие из этих машин, может быть, и не назовёшь раритетными. Однако владельцы с любовью ухаживают за ними – чистят и полируют до блеска. Сидя за рулём, вспоминают, как объехали полстраны или путешествовали к морю.

[Таня Филд, член жюри]:

«Посмотришь на эти машины и точно знаешь, к какой эпохе они принадлежат. Они как символ своего времени. Они своеобразные, незаурядные. Тогда производители делали машины, отличающиеся от авто конкурентов».

Дэвид Бехан и сейчас гордится своим Ford Fiesta Supersport. Такие модели надолго приживались во многих британских семьях. Их помнят и по сей день.

[Дэвид Бехан, владелец автомобиля Ford Fiesta Supersport]:

«Мне нравится просто ездить по дороге, видеть, как мне улыбаются. У меня тоже улыбка до ушей. У многих могла быть такая машина, в своё время она была очень доступной по цене».

А вот это DAF 33 1972 года выпуска. В салоне всё по-спартански, но владельца это не смущает.

[Ричард Холнесс, владелец автомобиля DAF 33]:

«Таких машин на ходу осталось только шестнадцать, плюс фургон. Они шумные, ездить на них непривычно. Внутри – никаких удобств, кроме печки. И сплошной шум».

Эти авто — ещё и хорошее вложение средств.

[Маркус Аткинсон, соорганизатор фестиваля]:

«Такие автомобили растут в цене. Причём происходит это быстро из-за их редкости. К тому же владельцы буквально пылинки с них сдувают. Автомобили, что вы видите за мной, — лучшие на сегодняшний день. Два года назад они стоили, возможно, 2000 долларов, а сейчас — шесть с половиной тысяч или восемь».

На фестивале уделяют внимание не только самим машинам, но и духу их времени. Многие участники готовят блюда, популярные в 70-х и 80-х.

Конкурс незаурядных авто проходит в Великобритании с 2014 года.