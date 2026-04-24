Индийские фабрики пряжи нарастили экспорт в Китай из-за войны на Ближнем Востоке

Индийские производители хлопковой пряжи увеличивают производство, поскольку начали получать больше заказов из Китая. Спрос растёт из-за военного конфликта в Иране. Он привёл к задержкам поставок хлопкового сырья китайским производителям из США и Бразилии.

На фоне этого Китай стал активнее закупать пряжу в Индии. Дополнительным преимуществом для индийских поставщиков стало ослабление рупии. С начала года индийская валюта подешевела примерно на семь процентов по отношению к юаню.

По данным Reuters, экспорт индийской хлопковой пряжи в Китай с ноября вырос почти в пять раз и достиг примерно 30 тысяч тонн в месяц.

Эта фабрика в штате Гуджарат сейчас работает на полной мощности. Объём экспортных заказов за последние месяцы вырос на 40 процентов.

[Риппл Патель, управляющий директор Fiotex Cotspin Private Limited]:

«У нас есть заказы примерно ещё на 65, возможно, на 75 дней. И цена реализации хорошая. Мы надеемся получать такие заказы в ближайшем будущем».

Многие индийские предприятия пострадали из-за нехватки газа и роста цен на сырьё и комплектующие. Однако прядильные фабрики в основном используют электроэнергию и часто оборудованы солнечными панелями.

Наиболее выгодное положение у предприятий штата Гуджарат. Они расположены рядом с районами выращивания хлопка и портами, что позволяет сократить транспортные расходы и быстрее отправлять продукцию на экспорт.

