Великобритания заплатит Франции до $900 млн за пресечение миграции через Ла-Манш

Великобритания выплатит Франции до 900 миллионов долларов за усиление мер против нелегальной миграции через Ла-Манш. Стороны заключили соглашение сроком на три года. Документ подписали в Гравлине во Франции.

На первом этапе британские власти выплатят 675 миллионов долларов. Деньги пойдут на усиление патрулирования побережья на севере Франции.

Ещё более 200 миллионов долларов будут выплачены только в том случае, если новые меры окажутся эффективными. В противном случае финансирование прекратится через год.

[Шабана Махмуд, глава МВД Великобритании]:

«Я считаю это соглашение знаковым. Оно лучше вооружит нас для борьбы с нелегальными перевозчиками людей».

Министр внутренних дел Франции Лоран Нуньес заявил, что в рамках соглашения число полицейских, наблюдающих за побережьем, увеличится на 53% – с 900 до 1400 человек. Также сама Франция профинансирует создание дополнительного полицейского подразделения, которое будет пресекать нелегальную миграцию.

Кроме того, правоохранители будут использовать дроны и вертолёты для наблюдения и более эффективного противостояния незаконному пересечению Ла-Манша.

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

Нелегальные перевозчики людей используют надувные лодки. При этом мигрантов подбирают с разных заранее оговорённых мест на побережье, чтобы не попасться на глаза полиции.

В прошлом году через Ла-Манш добрались до Великобритании более 41 000 мигрантов. Это цифра близка к рекорду 2022 года, когда пролив незаконно пересекли почти 46 000 нелегальных искателей лучшей жизни.

Также в прошлом году во Франции арестовали 480 нелегальных перевозчиков людей.

Короткая ссылка на эту страницу: