Трамп объявил о продлении режима прекращения огня между Ливаном и Израилем

Ливан и Израиль договорились продлить режим прекращения огня ещё на три недели после переговоров в Белом доме.

Президент Дональд Трамп объявил о продлении в четверг после встречи послов Израиля и Ливана в Овальном кабинете.

[Дональд Трамп, президент США]:

«Они, я полагаю, договорились о дополнительных трёх неделях тишины, без дальнейших обстрелов. Посмотрим. Надеемся, что это произойдёт. Они могут договориться между собой, но им нужно учитывать и «Хезболлу»».

Позже Трамп написал в соцсети, что встреча прошла «очень хорошо», добавив, что США будут сотрудничать с Ливаном, чтобы помочь ему защититься от «Хезболлы».

Группировка, которая пользуется поддержкой Ирана, не участвовала в переговорах. Ранее она заявляла о своём праве на сопротивление израильским силам.

Тем временем, Трамп сказал, что надеется в ближайшее время принять премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и президента Ливана Жозефа Ауна. Он предположил, что есть высокая вероятность достижения мирного соглашения между двумя сторонами в этом году.

[Дональд Трамп, президент США]:

«Посмотрите на «Хезболлу»: там, по-моему, все ей противостоят. Так что обе стороны в этом плане едины. Я думаю, есть очень хорошие шансы на мир».

Срок режима тишины истекал в эти выходные. Прекращение огня в основном сохранялось за исключением юга Ливана, где израильские войска удерживают буферную зону.

Израильские военные неоднократно предупреждали жителей Ливана не пересекать границу этого района.

Ливан заявил, что будущие переговоры будут сосредоточены на выводе израильских войск, освобождении ливанских заключённых и определении сухопутной границы.

Израиль говорит, что его цель – искоренение «Хезболлы», а не вывод войск. Так, власти Ливана последний год пытались разоружить группировку мирным путём, однако прогресса не добились.

